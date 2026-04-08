Los 10 mejores catchers en la historia de la MLB

Las exigencias para cada posición han ido cambiando con el paso del tiempo en MLB. Hace algunas décadas a los receptores se les exigía, fundamentalmente, que tuvieran una buena defensa del plato, fortaleza en el brazo y maestría en el manejo de los lanzadores.

Gracias a algunos súper dotados, el perfil ha ido cambiando y se le ha sumado mayor responsabilidad al catcher en Grandes Ligas. Ahora, además de todos esos elementos (y de manejar bien el framing), se espera su aporte ofensivo.

Siempre se corre el riesgo de ser injustos y dejar por fuera a jugadores con buenas credenciales, pero esta selección de los 10 mejores receptores en la historia de MLB se basó en parámetros como el impacto defensivo, WAR, longevidad en la posición y premios ganados. Nueve tienen su placa en el Salón de la Fama.

10. Buster Posey / Yadier Molina

Es difícil dejar fuera a uno de los dos mejores exponentes contemporáneos de la receptoría. Ambos, además, parecen destinados a tener su placa en Cooperstown tan pronto sean elegibles, pasaron todas sus carreras con la misma franquicia y celebraron títulos de Serie Mundial con San Francisco y St. Louis, respectivamente. Posey es tal vez el receptor más completo de la era moderna (ganó un MVP, fue Novato del Año, tiene 3 anillos y un título de bateo), pero el puertorriqueño Molina fue insuperable en el aspecto defensivo y ganó 9 Guantes de Oro.

9. Roy Campanella

Fue una tragedia que su carrera se viera abruptamente recortada por el accidente automovilístico que lo dejó en una silla de ruedas, pero Campanella tuvo tiempo de demostrar su talento con los Dodgers. Fue ganador de tres premios MVP en apenas 10 temporadas y también fue 8 veces All-Star y campeón de una Serie Mundial.

8. Bill Dickey

17 años pasó Dickey jugando en Grandes Ligas, siempre con el uniforme de los New York Yankees y pudieron ser más pero en 1944 y 1945 estuvo en el servicio militar. Fue bateador zurdo, fungió como el mentor de Yogi Berra, ganó siete Series Mundiales y fue 11 veces All-Star. Dejó números de por vida de .313 de average, 202 cuadrangulares y 1.209 carreras impulsadas.

7. Mickey Cochrane

También con una placa en Cooperstown, Mickey Cochrane jugó 13 años en las mayores y fue una estrella de la era previa a la Segunda Guerra Mundial. Vistió las camisetas de los Philadelphia Athletics y Detroit Tigers, ganó dos veces el premio MVP y celebró tres conquistas de la Serie Mundial. Su promedio de bateo (.320) y OBP (.419) eran inusualmente elevados para un jugador de su posición. Terminó su carrera con 1.103 anotadas y fue dos veces All Star.

6. Carlton Fisk

Fisk entró al Salón de la Fama en el año 2000, en su segunda aparición en las boletas, y no sorprendió a nadie porque se destacó por su longevidad. Jugó 24 temporadas en las Grandes Ligase incluso en su última zafra se le vio detrás del plato en 25 juegos cuando ya tenía 45 años de edad. Se le recuerda por el jonrón en la Serie Mundial de 1975 contra Cincinnati, aunque no pudo evitar la derrota de los Chicago White Sox. También jugó para los Red Sox, fue Novato del Año, 11 veces All-Star y ganó un Guante de Oro. Terminó con 376 jonrones y 1.330 remolcadas de por vida.

5. Gary Carter

Carter es uno de los grandes referentes de la receptoría en las Grandes Ligas en la década de los 80, porque dominaba todos los aspectos del juego. Fue un gran defensor (ganó tres veces el Guante de Oro) y también un bateador productivo. En 19 años de carrera que dividió entre los Montreal Expos y New York Mets fue 11 veces All-Star, se llevó cinco veces el Bate de Plata y celebró el campeonato de la Serie Mundial de 1986 con los metropolitanos.

4. Mike Piazza

Nunca hubo dudas de que Piazza entraría al Salón de la Fama, pero no lo consiguió en su primer intento. Tuvo que esperar hasta su cuarta aparición en las boletas. Fue tal vez el mejor receptor ofensivo de todos los tiempos, pero su defensa no fue de élite. Se le recuerda principalmente con Los Angeles Dodgers y New York Mets, pero en sus 16 años de carrera en MLB también vistió las camisetas de los Marlins (apenas 5 juegos), San Diego y Athletics. Fue Novato del Año, ganó 10 Bates de Plata y fue 12 veces All-Star y de por vida dejó average de .308 AVG, 427 jonrones (récord para un receptor) y 1.335 remolcadas.

3. Iván "Pudge" Rodríguez

No se ha visto en Grandes Ligas un brazo como el del puertorriqueño, que es el líder histórico entre los receptores con sus 13 Guantes de Oro. Además de aterrorizar a los corredores en las bases, pudo jugar más de 2.400 juegos detrás del plato y fue un gran bateador. Rodríguez fue MVP de la Liga Americana en 1999, ganó 7 Bates de Plata, recibió 14 invitaciones al Juego de Estrellas, fue campeón de la Serie Mundial con los Marlins y bateo 2.844 hits de por vida, con promedio vitalicio de .296 AVG y 311 jonrones. En 21 temporadas jugó para los Rangers, Marlins, Tigers, Nationals, Astros y Yankees.

2. Yogi Berra

Yogi Berra es una de las grandes leyendas de los Yankees, el equipo para el que jugó en 18 de sus 19 temporadas de servicio en las Grandes Ligas y que llevó a la grandeza. Fue un bateador zurdo de contacto con baja tendencia a poncharse y se convirtió en el líder indiscutible de la dinastía más grande en la franquicia del Bronx. Terminó su carrera con los Mets, pero antes fue tres veces ganador del MVP, es el jugador con más títulos de Serie Mundial con 10 y fue 18 veces All-Star. De por vida dejó average de .285, 358 jonrones y 1.430 remolcadas.

1. Johnny Bench

En muchos debates se consigue el consenso de nombrarlo como el mejor receptor de todos los tiempos en las Grandes Ligas, porque Bench combinaba una gran potencia ofensiva con una defensa impecable del plato y fue un precursor de muchas innovaciones en la posición. Por ejemplo, fue el primero en recibir los envíos con una sola mano y gracias a el se cambió el diseño de la mascota. Su carrera en MLB duró 17 temporadas, y siempre vistió el uniforme de Cincinnati Reds. Fue parte de la Gran Maquinaria Rojas que tuvo hegemonía en la década de los 70 y consiguió ganar el Novato del Año, dos premios MVP, 10 Guantes de Oro consecutivos, fue 14 veces All-Star y se tituló en dos ocasiones en la Serie Mundial. Su average vitalicio fue de 267, conectó 389 cuadrangulares y remolcó 1.376 anotaciones.

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