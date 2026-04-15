Los 10 mejores jardineros izquierdos en la historia de la MLB

Sean bateadores de contacto proverbial o de un poder fuera de serie, el jardín izquierdo ha sido una posición que ha visto pasar a varios de los grandes referentes ofensivos en la historia de MLB.

Basta recordar que fueron patrulleros izquierdos Ted Williams y Barry Bonds, jugadores con características muy distintas, pero que tuvieron la ofensiva como su mejor arma.

Construir el ranking de los 10 mejores jardineros izquierdos de la historia no es fácil, pero el WAR ayuda a hacer una elección más justa.

10. Joe Jackson

Fue campeón de la Serie Mundial de 1917, por cuatro temporadas seguidas terminó en el top 10 de la votación para el MVP y dejó average de por vida de .356 con 1.772 hits y 307 dobles en 13 años de carrera en MLB. A Jackson, un bateador zurdo, se le recuerda más por su expulsión del béisbol por el escándalo de los “Medias Negras” de 1919. El Comisionado Rob Manfred lo restauró recientemente.

9. Tim Raines

Raines un bateador ambidiestro y jugador con una velocidad asombrosa, se ganó un lugar en el Salón de la Fama. Compartir época con Rickey Henderson le restó algo de protagonismo, pero su talento no pasó desapercibido. Fue campeón bate en 1986, siete veces All-Star, ganó tres anillos de Serie Mundial y un Bate de Plata. Su línea vitalicia en 23 temporadas de servicio es de .294/.385/.425, OPS de .810, 2.605 hits y 808 bases robadas (84.7% de efectividad).

8. Billy Williams

Jugó para los Chicago Cubs en 16 de sus 18 temporadas en las Grandes Ligas, y aunque era capaz de defender otras posiciones (como la primera base), de los 2.184 partidos que disputó en su carrera 1.738 fueron en el jardín izquierdo. Williams tenía un swing elegante y estableció récords de juegos consecutivos en su época. Fue Novato del Año, conquistó una corona de bateo (en 1972), y fue 6 veces All-Star. Tiene su placa en Cooperstown. De por vida bateó para promedio de .290, dio 426 jonrones y 2.711 imparables y remolcó 1.475 carreras.

7. Goose Goslin

Goslin fue a cinco Series Mundiales y ganó dos en una carrera de 18 años en Grandes Ligas en las que vistió los uniformes de tres equipos pero se hizo una figura con Washington Senators. Era un bateador zurdo con contacto y poder que ganó una corona de bateo y estuvo en un Juego de Estrellas. Bateó para promedio de .316 de por vida, dio 2.735 hits (incluyendo 191 triples y 248 jonrones), y remolcó 1.609 anotaciones. Es miembro del Salón de la Fama.

6. Al Simmons

El Salón de la Fama tiene una placa de Al Simmons | Kate Collins / Binghamton Press & Sun-Bulletin, Binghamton Press & Sun-Bulletin via Imagn

Simmons jugó por 20 temporadas en las Grandes Ligas, y fue una estrella en los años 20 y 30. Vistió varios uniformes, pero sus mejores momentos llegaron con los Athletics, a quienes ayudó a ganar dos Series Mundiales consecutivas. Tuvo un par de títulos de bateo, y tres veces All-Star. Se retiró con 307 jonrones, 1.828 carreras impulsadas y 2.927 hits y promedios de .334/.380/.535 con OPS de .915. Tiene su placa en Cooperstown.

5. Manny Ramírez

Con sus números, el dominicano tiene credenciales para haber sido incluido entre los tres mejores, pero sus vínculos con el uso de esteroides mancharon su legado y lo dejaron fuera del Salón de la Fama. Es uno de los bateadores derechos más temibles de la era moderna. Jugó 19 temporadas en MLB con Cleveland, los Dodgers y los Red Sox. Con estos últimos ganó dos anillos de Serie Mundial y fue el Más Valioso de la serie de 2004. Ganó 9 Bates de Plata, fue 12 veces All-Star y dejó números de por vida de 555 jonrones, 547 dobles, 1.831 remolcadas, y promedios de .312/.411/.585, con OPS de .996.

4. Carl Yastrzemski

Carl Yastrzemski tuvo que asumir el desafío de tomar el testigo que dejó Ted Williams en los Red Sox y estuvo a la altura. En 1967 ganó la Triple Corona de la Liga Americana, un logro que tardaron 45 años en igualar. También fue un gran defensor soberbio y tuvo una larga carrera en Boston, de 23 temporadas. Ganó el MVP en 1967, 7 Guantes de Oro y fue 18 veces al Juego de Estrellas. Dio 452 cuadrangulares, 1.844 impulsadas, 3.419 hits y promedios de .285/.379/.462 con OPS de .841.

3. Rickey Henderson

Henderson podía hacerlo todo en un campo de béisbol. Bateaba a la derecha pero fildeaba a la zurda, era un gran defensor, tenía poder y una velocidad en las bases que lo hizo legendario. Es el líder histórico en bases robadas (1.406) y carreras anotadas (2.295), fue MVP en 1990, ganó Guante de Oro, fue 10 veces All-Star, y dos anillos de la Serie Mundial. Jugó para los Athletics, Yankees, Blue Jays, Red Sox, Padres, Mariners, Angels y Dodgers en 25 temporadas de carrera. Bateó para .279/.401/.419, OPS de .820 y dio 297 jonrones.

2. Barry Bonds

Bonds fue un talento generacional y así lo evidencian sus 7 MVP y el hecho de que es el rey histórico de jonrones: es el dueño de los récords para una temporada (73 en 2001) y de todos los tiempos (762); y también de boletos recibidos con 2.558 y 668 intencionales. Es miembro del club 40-40, ganó ocho veces el Guante de Oro y 12 Bates de Plata. Fue 14 veces All-Star, remolcó 1.996 carreras y dejó promedios de .298/.444/.607 con OPS de 1.051. Por sus vínculos con los esteroides está sin aspiraciones de llegar al Salón de la Fama.

1. Ted Williams

Williams es una de las grandes figuras históricas de los Boston Red Sox, con quienes jugó sus 19 temporadas en Grandes Ligas, estuvo fuera del circuito entre 1943 y 1945 por el servicio militar. Fue el último jugador en batear sobre .400 en una temporada (.406 en 1941), ganó dos veces la Triple Corona y se llevó seis coronas de bateo. Fue dos veces MVP y estuvo en 19 Juegos de Estrellas. No sólo era un buen bateador de contacto porque dio 521 jonrones, terminó con 1.839 remolcadas, average de .344 y su OBP de .482 es el mejor de todos los tiempos.

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