Los 10 mejores jugadores latinos de la historia de la MLB

Miles de latinos han desfilado por la MLB desde 1902, cuando el colombiano Luis Castro abrió la puerta para los peloteros de la región. En más de 100 años de historia ha sido mucho el talento que se ha mostrado en los diamantes, pero hay nombres que se destacan.

Lanzadores legendarios, bateadores de contacto y también sluggers e inclusive magos de la defensa han brillado en las Grandes Ligas. Muchos han conseguido un lugar para develar sus placas en el Salón de la Fama de Cooperstown, mientras que otros están muy cerca de unirse al club de los inmortales del béisbol.

Como en toda selección de este tipo el debate queda abierto y se corre el riesgo de ser injusto dejando por fuera alguno de los grandes nombres de jugadores latinos en las mayores, pero estos 10 tienen credenciales para estar en la élite. En esta lista falta, por ejemplo, un miembro del Salón de la Fama como Vladimir Guerrero padre y otras leyendas.

10. Rod Carew (Panamá)

Carew no era un slugger (su tope personal fueron 14 jonrones por temporada), pero los votantes para el Salón de la Fama reconocieron su maestría en el bateo. El panameño ganó siete títulos en 19 años de servicio en las Grandes Ligas, MVP de la Liga Americana en 1977, estuvo 18 veces consecutivas en el Juego de estrellas y terminó con 3.053 hits. Sólo en cuatro zafras quedó por debajo de .300 y su average de por vida es de .328. No sólo es miembro de Cooperstown; además es el único latino cuyo número fue retirado por dos equipos (Twins y Angels).

9. David Ortiz (República Dominicana)

Siempre estuvo claro que David Ortiz tenía números para estar en Cooperstown, y la única duda que cabía era si no sería un peso el hecho de que hubiese pasado la mayor parte de su carrera como bateador designado. Al final pesaron más los 541 jonrones, 1.768 impulsadas, siete Bates de Plata, 10 invitaciones al All Star y sobre todo el impacto que tuvo para los Boston Red Sox en postemporada, al punto de llevarlos a la conquista de tres anillos de Serie Mundial.

8. Juan Marichal (República Dominicana)

En 1983 Marichal se convirtió en el primer jugador dominicano en entrar al Salón de la Fama de Grandes Ligas y desde entonces encabeza los debates sobre quién ha sido el mejor jugador de la historia para este país que ha dado tanto talento. El derecho mostró un férreo dominio en los años 60, lanzó un No-Hitter en 1963 y terminó su carrera de 16 años con 243 victorias, efectividad vitalicia de 2.89 y 2.303 ponches. Fue 10 veces All Star.

7. Iván "Pudge" Rodríguez (Puerto Rico)

El boricua se ha ganado ser llamado el mejor receptor en la historia de las Grandes Ligas. No sólo era una estrella detrás del plato con un brazo potente, sino que también era temible en la ofensiva. Rodríguez ganó 13 Guantes de Oro (la mayor cantidad para un catcher), siete Bates de Plata, fue MVP de la Liga Americana en 1999, invitado 14 veces al All-Star y ganó un anillo de campeón en la Serie Mundial de 2003 con los Marlins. Su average de por vida, principalmente con Rangers, Marlins y Tigers, fue de .296 y terminó con 311 jonrones, 572 dobles y 1.332 remolcadas.

6. Alex Rodríguez (República Dominicana)

A-Rod nació en Estados Unidos, pero su madre es dominicana y siempre mantuvo raíces en la isla. Su carrera, aunque brillante, siempre tendrá una macha por sus vínculos con el doping que probablemente lo marginen de Cooperstown, pero sus números son indiscutibles. En 22 temporadas de servicio Rodríguez brilló con tres equipos, incluyendo los Yankees y Mariners, fue tres veces ganador del MVP, campeón de la Serie Mundial de 2009, tuvo un título de bateo, 10 Bates de Plata y dos Guantes de Oro y terminó con 696 cuadrangulares, 548 dobles, 3.115 hits y 2.086 carreras impulsadas.

5. Pedro Martínez (República Dominicana)

Entre 1997 y 2003 no hubo en las Grandes Ligas un lanzador que tuviera mayor dominio que Pedro Martínez. Su talento era proverbial, pero sobre todo lo distinguió su actitud sobre el montículo. El derecho brilló con varios equipos en una carrera que se prolongó por 18 temporadas. En ese tiempo fue cinco veces campeón de efectividad, ganó tres premios Cy Young, estuvo invitado a ocho Juegos de estrellas, se llevó la Triple Corona de pitcheo en 1999 y fue parte del equipo de los Boston Red Sox que fue campeón de la Serie Mundial de 2004. Fue elevado al Salón de la Fama en 2015 con 91.1% de los votos en su primera aparición en las boletas y su número fue retirado por los Red Sox.

4. Miguel Cabrera (Venezuela)

Durante más de dos décadas se mantuvo abierto un debate sobre quién era el mejor bateador derecho de las Grandes Ligas entre Miguel Cabrera y Albert Pujols. Aunque el dominicano fue un jugador más completo y terminó su trayectoria con más gloria, Cabrera podrá presumir siempre de ser el único latino con una Triple Corona de bateo. Además, el jugador de Maracay fue dos veces MVP, ganó cuatro títulos de bateo, 12 veces All Star y campeón de Serie Mundial con los Marlins. Fue en Detroit donde consolidó su leyenda, y terminó su carrera en 2023 con 3.174 hits, 511 vuelacercas, 627 dobles, 1.881 remolcadas y average vitalicio de .306. Siempre quedará la duda de qué más hubiera logrado si las lesiones le hubiesen dado una tregua.

3. Mariano Rivera (Panamá)

No hay discusión. El nombre del panameño salta de forma automática en cualquier debate sobre quién ha sido el mejor relevista en la historia de la MLB. Además, tuvo un dominio legendario como cerrador de los New York Yankees por 19 temporadas con sólo un lanzamiento, el cutter. Rivera es el líder histórico de las Grandes Ligas en juegos salvados (652), ayudó a los del Bronx a ganar cinco Series Mundiales, fue MVP en una de ellas (la de 1999) y 13 veces All Star. Es el único jugador que entró por votación unánime a Cooperstown.

2. Albert Pujols (República Dominicana)

Con Pujols sólo hay que esperar el tiempo reglamentario, pero no hay ninguna duda de que lo veremos entrar al Salón de la Fama una vez que su nombre aparezca en las boletas de votación. El dominicano vistió los uniformes de los St. Louis Cardinals, Los Angeles Angeles y Dodgers en su carrera de 22 campañas en las mayores. Es décimo de todos los tiempos en hits (3.384), quinto en dobles (686), cuarto en jonrones (703) y segundo en carreras impulsadas (2.216). Asimismo ganó tres veces el MVP, tuvo dos anillos de campeón de Serie Mundial, seis Bates de Plata, dos Guantes de Oro como inicialista y estuvo en 11 Juegos de Estrellas.

1. Roberto Clemente (Puerto Rico)

Muchos otros jugadores han superado sus números ofensivos vitalicios, pero no hay manera de que Clemente sea destronado como el mejor jugador latino de todos los tiempos por todo lo que significó para este deporte tanto dentro como fuera del campo; por eso un premio prestigioso en MLB lleva su nombre. Fue el primer latino con una placa en el Salón de la Fama, entró por vía especial meses después de su trágico fallecimiento ocurrido el 31 de diciembre de 1972. Pero sólo adelantaron los tiempos, pues el boricua tenía un lugar reservado en Cooperstown. Clemente dio 3.000 hits de por vida, ganó dos Series Mundiales, fue MVP de la Liga Nacional en 1966, conquistó 12 Guantes de Oro consecutivos y fue 15 veces All Star.

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