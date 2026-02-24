Los 10 mejores pitchers del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete ser un espectáculo de alto voltaje; pues buena parte de las expectativas recae en el talento monticular que dirá presente repartido en algunas selecciones.

Es que si algo distingue a este torneo es que, al igual que los toleteros, los ases asumen la responsabilidad con orgullo nacional; por ende, intentarán marcar diferencias encima del box.

Hay que recordar que, sobre el papel, el pitcheo suele ser todo en torneos cortos. Un relevo dominante o una apertura magistral puede definir el destino de un país, así que se presentará un ranking con 10 lanzadores llamados a brillar en un WBC (Shohei Ohtani sólo participará como bateador designado) que se llevará a cabo del 5 al próximo 17 de marzo.

10. Clayton Kershaw | Estados Unidos

Sí, está retirado oficialmente de MLB, pero el futuro miembro (quizás unánime) de Cooperstown debe aparecer en este listado, motivado a que tendrá un "Last Dance" y, por primera vez, representará a su nación en el Clásico Mundial.



El triple acreedor del Cy Young en la Liga Nacional probablemente realice alguna apertura con la selección estadounidense, a fin de intentar poner broche de oro a una trayectoria, siempre con Los Angeles Dodgers, en la que también sumó un MVP, una Triple Corona, cinco lideratos de efectividad, un Guante de Oro, tres anillos de campeón y 11 invitaciones al Juego de Estrellas.

9. Sandy Alcántara | República Dominicana

Sandy Alcántara ya estuvo con Dominicana en el Clásico del 2023 | Sam Navarro-Imagn Images

Las últimas dos campañas en las mayores del nacido en Azua ha distado de la de aquel dominante serpentinero que logró el Cy Young del viejo circuito en 2022 y dos selecciones al evento de luminarias desde 2019. Dicho esto, el derecho de los Miami Marlins buscará redención tras no cumplir con las expectativas en el Clásico de 2023, por lo que necesita ser vital para una novena quisqueyana que luce entre las principales favoritas al cetro.

8. Carlos Estévez | República Dominicana

El de Santo Domingo ha ido a más en su carrera, al punto de liderar la Americana en salvados durante 2025 y cosechar dos All-Star a partir del 2023. Sin dudas, los 33 rescates que promedia en las recientes tres justas le dan al miembro de los Kansas City Royals el estatus de taponero estelar del elenco que dirigirá en unos días el legendario Albert Pujols.

7. Andrés Muñoz | México

El apagafuegos de Seattle Mariners representa potencia pura desde el bullpen. Su recta supera las 100 millas por hora y su slider genera una elitista tasa de ponches de 12.3. Después de acudir al Juego de Estrellas en las anteriores dos zafras, periplo en el que reunió un impresionante 1.91 de efectividad en 121.2 entradas, con 60 salvamentos; 38 de ellos en 2025, el de Los Mochis debería seguir siendo ese impactante cerrojo que garantice que México complete las victorias en los innings decisivos.

6. Logan Webb | Estados Unidos

Aunque no siempre encabeza los titulares de prensa, el diestro de San Francisco Giants es la definición perfecta de estabilidad, tanto que posee 3.02 en carreras limpias a partir del 2021y cosecha tres ejercicios al hilo en el top 6 en la carrera al Cy Young de la Nacional, incluyendo su segundo puesto en 2023. Asimismo, el sinker pesado de Webb y su control preciso lo hacen uno de los abridores de mayor fiabilidad del Team USA con miras al torneo que arranca pronto.

5. Edwin Díaz | Puerto Rico

Edwin Díaz será el cerrador de Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2026 | Sam Navarro-Imagn Images

Díaz intimida como pocos debido a su devastador slider y presencia en momentos de presión, argumentos que lo convierten en garantía en la novena entrada, de la forma en que lo viene demostrando en cursos del calibre del 2018, 2020, 2022 y 2025, este último tras año y medio de "rehabilitación" por aquella desafortunada lesión de pierna, precisamente, en el Clásico Mundial de 2023. Pese a las sonadas ausencias en Puerto Rico, el nacido en Naguabo, ahora taponero de los Dodgers, será la esperanza de su país al momento de pasar el candado y asegurar laureles.

4. Cristopher Sánchez | República Dominicana

El siniestro de 29 años dio el salto definitivo en la temporada pasada al terminar segundo en la lucha por el máximo galardón del pitcheo en el viejo circuito, cortesía de su marca de13-5 y 2.50 de efectividad en 202.0 episodios, con 1.06 de WHIP. Su progreso en el comando de los envíos y lectura de los bateadores lo han transformado en un iniciador elitista que combina juventud con experiencia y confianza, al servicio de los Philadelphia Phillies y de una selección dominicana a la que debe guiar encima del morrito.

3. Yoshinobu Yamamoto | Japón

No sólo cañoneros pueden adueñarse del Más Valioso del WBC, ya que el as de los Dodgers ha demostrado poseer las herramientas para ganar premios de esta índole, tal y de la manera en que lo ratificó en la pasada Serie Mundial de MLB, cuando guio a los californianos a obtener otro anillo. Nadie duda de que Yamamoto es uno de los mejores abridores de la actualidad, así que de lanzar dos o tres partidos de alto nivel, con pocas rayitas permitidas y bastante ponches, su valor para Japón sería incalculable. Incluso, ya exhibió su eficacia en la justa del 2023 y para la causa campeona.

2. Tarik Skubal | Estados Unidos

La máxima luminaria actual de los Detroit Tigers ha convertido la consistencia y calidad en una obra de arte. Y para prueba un botón: dos Cy Young consecutivos en la Americana y 469 ponches desde 2024, cifra número 1 de las Grandes Ligas en ese lapso. A priori, sólo realizará una presentación con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol; no obstante, si los de Mark DeRosa se meten a semifinales, nadie debe descartar que se intente conseguir un permiso especial para que el mejor zurdo de la actualidad regrese al box.

1. Paul Skenes | Estados Unidos

Con apenas 23 años de edad, el diestro de los Pirates es la principal joya encima del montículo en todo el béisbol, dado que junto a los numeritos que aporta, significa el rostro del cambio generacional en las mayores. Después de una espectacular campaña de novato (11-3, 1.96 EFE, 170 K, 123.0 IP), su 2025 rozó lo histórico en Pittsburgh, tanto que comandó MLB con 1.97 de efectividad en 187.1 capítulos y 216 ponches, dígitos que lo enviaron al triunfo unánime del Cy Young en la vieja conferencia. Por consiguiente, Skenes también luce listo para apuntalar el pitcheo de los norteamericanos en el prestigioso escenario internacional.

