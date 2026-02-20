Los 10 mejores pitchers de las Grandes Ligas en la temporada 2026

El 2026 de Grandes Ligas promete estar marcado por una élite de lanzadores capaces de dominar en una era ofensiva exigente.

Pues en un panorama en el cual la velocidad, la analítica avanzada y la preparación física redefinen el pitcheo moderno, hay brazos, principalmente abridores, que sobresalen como los referentes absolutos del montículo.

No en vano, el curso que iniciará a finales de marzo exhibirá una mezcla fascinante de jóvenes y potentes pitchers con otros de sabia experiencia, capaces de hacer deslucir hasta a la crema y nata del bateo en MLB: Aaron Judge, Shohei Ohtani, Juan Soto y compañía. A su vez, algunos apagafuegos estarán llamados a demostrar que el valor no sólo está en iniciar juegos; también en cerrarlos con autoridad.

De ese modo, Sports Illustrated realizará un ranking de los 10 mejores lanzadores en la previa a la nueva zafra de la elitista competición estadounidense.





10. Andrés Muñoz | Seattle Mariners

Andrés Muñoz acumula dos All-Star corridos en MLB | Joe Nicholson-Imagn Images

El mexicano representa potencia pura desde el bullpen. Su recta supera las 100 millas por hora y su slider genera una tasa de ponches élite, de 12.3.



Tras acudir al Juego de Estrellas en las anteriores dos temporadas, periplo en el que reunió un impresionante 1.91 de efectividad en 121.2 entradas, con 60 salvamentos; 38 de ellos en 2025, el de Los Mochis debería seguir siendo ese impactante cerrojo que garantice que los Mariners peleen por regresar a playoffs. Incluso, no se descarta que se estrene sumando votos al Cy Young en la Americana.

9. Logan Webb | San Francisco Giants

Aunque no siempre encabeza los titulares de la prensa, el diestro de los colosos es la definición perfecta de estabilidad, tanto que posee 3.02 en carreras limpias desde 2021y cosecha tres ejercicios al hilo en el top 6 en la carrera al Cy Young de la Nacional, recordando su segundo puesto en 2023 y el sexto en 2025.



Asimismo, el sinker pesado de Webb y su control preciso lo hacen uno de los abridores de mayor fiabilidad y durabilidad, tal y como lo ratifican sus tres lideratos al hilo en innings espaciados.

8. Edwin Díaz | Los Angeles Dodgers

En la era del bullpen especializado, Sugar intimica como pocos. Su devastador slider y presencia en momentos de presión lo convierten en garantía en la novena entrada, de la forma en que lo viene demostrando en campañas del calibre de la de 2018, 2020, 2022 y 2025, esta última luego de año y medio de "rehabilitación" por aquella desafortunada lesión de pierna en el Clásico Mundial de 2023.



Por si fuera poco, el apagafuegos boricua firmó en el invierno con los bicampeones defensores de las mayores, Los Angeles Dodgers, en una muestra de que podría acercarse a aquel tope personal de 57 salvamentos en 2018.

7. Chris Sale | Atlanta Braves

Chris Sale ha sido uno de los mejores zurdos de Grandes Ligas en la última década | Geoff Burke-Imagn Images

A pesar de que el tiempo y las lesiones estaban marcado una trayectoria que de por sí tenía matices de Salón de la Fama, el invitado a nueve clásicos de luminarias probablemente haya despegado hacia Cooperstown desde que arribó a Atlanta, cortesía de esa Triple Corona conseguida en 2024 y su destacado ejercicio siguiente.



Es que el ex Chicago White Sox y Boston Red Sox ha sabido reinventarse de la mano de inteligencia, capacidad para ajustar velocidad y ángulos solamente al alcance de verdaderos ases. No importa que ya tenga 36 años, Sale debe pelear por su segundo Cy Young de la Nacional.

6. Cristopher Sánchez | Philladelphia Phillies

El siniestro quisqueyano dio el salto definitivo en el curso pasado al terminar segundo en la lucha por el máximo galardón del pitcheo en el viejo circuito, gracias a su 13-5 y 2.50 de efectividad en 202.0 episodios, con 1.06 de WHIP.



Su progreso en el comando de los envíos y lectura de bateadores lo ha transformado en un iniciador elitista que combina juventud con experiencia y confianza.

5. Max Fried | New York Yankees

Max Fried tuvo un notable primer año con los Yankees | Brad Penner-Imagn Images

Aunque su mes final de la última zafra lo sacó del podio al Cy Young en el joven circuito (culminó cuarto con foja de 19-5 y 2.86 PCL), el zurdo de los Yankees es sinónimo de calidad.



Su talento para inducir rodados y limitar el contacto fuerte lo mantiene vigente en una época de largas conexiones. Además, haber transitado con éxito una primera pasantía en el Bronx eleva su valor de cara a los venideros meses.

4. Garrett Crochet | Boston Red Sox

La ahora referencia monticular de los partirrojos ha evolucionado de modo sobresaliente, al punto que de ser un eléctrico relevista pasó a erigirse en un iniciador de primera línea, debido a dos All-Star Game seguidos y su segunda posición en el Cy Young de la Americana recientemente.



Su recta de fuego supera las 98 millas con naturalidad, pero lo que realmente lo ha impulsado es el desarrollo de su slider y su cambio. Si la salud lo permite, Crochet es capaz de destronar a Tarik Skubal como el mejor serpentinero de la conferencia nueva de MLB.

3. Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers

Que nadie se equivoque: Ohtani no es ahora mismo el as de la rotación de los Dodgers, a diferencia de un Yamamoto vital para que los azules se quedaran con los anteriores dos títulos de Serie Mundial.



Al margen de llevarse el MVP del clásico de otoño 2025, el diestro de 27 años ya ostenta dos anillos con los californianos, así como un podio al Cy Young y destacado 2.66 de efectividad en 263.2 actos de labor, repartidos en 48 aperturas de Grandes Ligas. Por ende, no tendría que extrañar que sume su primer galardón de mejor lanzador en 2026.

2. Tarik Skubal | Detroit Tigers

Tarik Skubal buscará su tercer Cy Young corrido en Grandes Ligas | Junfu Han / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

La máxima luminaria actual de los Tigers ha convertido la consistencia y calidad en una obra de arte. Y para prueba un botón: dos Cy Young consecutivos en la Americana y 469 ponches desde 2024, cifra número 1 de las Grandes Ligas en ese lapso.



A sus 29 primaveras, el Skubal representa madurez competitiva y dominio sostenido; por consiguiente, Si Detroit regresa a postemporada, no sería descabellado verlo nuevamente entre los más votados al MVP, luego de un séptimo y quinto lugar en 2024 y 2025, respectivamente.

1. Paul Skenes | Pittsburgh Pirates

Con apenas 23 añois de edad, el diestro de los bucaneros es la principal joya encima del box en todo el béisbol, dado que junto a los numeritos que aporta, significa el rostro del cambio generacional.



Tras una espectacular temporada de novato (11-3, 1.96 EFE, 170 K, 123.0 IP), su 2025 rozó lo histórico en Pittsburgh, al punto de comandar MLB con 1.97 de efectividad en 187.1 capítulos y 216 ponches, dígitos que lo enviaron al triunfo unánime del Cy Young de la Nacional, siendo el quinto más joven en lograrlo. A priori, a Skenes no le faltaría nada para repetir condecoración en 2026.

