Los 10 mejores pitchers en la historia de la MLB

El arte del pitcheo en MLB ha ido cambiando con el paso de los años. Quedó muy atrás la época de los lanzadores que acumulaban 400 innings por temporada y ahora el dominio se mide de diferentes maneras, pero con cada vez más velocidad y rotación en los lanzamientos.

Elegir a los 10 mejores serpentineros de todos los tiempos y ver reflejadas distintas épocas en la selección no es tarea fácil, pero métricas como el WAR ayudan a cometer menos injusticias en la escogencia.

El top 10 de los mejores lanzadores de todos los tiempos en las Grandes Ligas está formado en su totalidad por abridores que tienen una placa en el Salón de la Fama en Cooperstown, una lista en la que en el futuro habrá que evaluar la incorporación de nombres como el de Max Scherzer, Justin Verlander, Clayton Kershaw y Gerrit Cole.

10. Tom Seaver

Al desaparecido Seaver se le recuerda principalmente por su paso glorioso con los Mets, especialmente a los “milagrosos de 1969”, a quienes llevó al título de la Serie Mundial. Pero también lanzó para Cincinnati, los White Sox y Boston en 20 años de carrera. El derecho fue Novato del Año, tres veces ganador del Cy Young, estuvo en 12 Juegos de Estrellas y de por vida sumó 311 victorias, efectividad de 2.86 y 3.640 ponches.

9. Nolan Ryan

¿Cómo dejar fuera del top 10 a un hombre que tiene el récord de más no hitters lanzados de por vida? Fueron siete los partidos en los que Nolan Ryan dejó sin imparables a sus rivales, además es el líder de todos los tiempos en ponches con 5.714. No sólo estuvo activo en Grandes Ligas por 27 temporadas, sino que seguía lanzando a 100 mph a los 46 años de edad. Fue 8 veces All-Star, y 11 veces líder en ponches, ganó una Serie Mundial, coleccionó 324 triunfos y extrañamente nunca recibió el Cy Young aunque siete veces quedó en el top 10 de la votación.

8. Randy Johnson

Ahora es un fotógrafo profesional de sonrisa amigable, pero en sus tiempos como lanzador activo era intimidante con su estatura de más de dos metros y la velocidad de sus envíos. El zurdo Johnson dejaba sin opción a los bateadores con una recta de 100 mph y un slider devastador. Escolta a Nolan Ryan entre los máximos ponchadores de la historia (4.875 abanicados), ganó cuatro veces el Cy Young de forma consecutiva en la Liga Nacional entre 1999 y 2002 y ya tenía uno, conquistado en la Americana con Seattle en 1995. Se llevó la Triple Corona en 2002, fue 10 veces All Star, campeón de la Serie Mundial con los Diamondbacks y sumó 303 triunfos con efectividad de 3.29 en 22 temporadas. En 2004 lanzó un juego perfecto.

7. Pedro Martínez

El derecho mantuvo un dominio inigualable en una época en la que la pauta la marcaban los jonroneros. Martínez es uno de los mejores lanzadores derechos de todos los tiempos y su cambio de velocidad pasó a la historia. El dominicano ganó tres veces el Cy Young y una Triple Corona en 1999, fue invitado a ocho Juegos de Estrellas y celebró el título de la Serie Mundial en 2004 con los Red Sox. En 18 años de carrera en MLB lanzó para Boston, Montreal Expos, Mets, Dodgers y Phillies y sumó 219 victorias, con efectividad vitalicia de 2.93 ERA, 3.154 ponches y 1.05 de WHIP.

6. Christy Mathewson

Este habitante del Templo de Cooperstown lanzó 17 años en las Grandes Ligas -entre 1900 y 1916- con el uniforme de New York Giants (hoy en San Francisco) , pero su última temporada la terminó en el uniforme de Cincinnati. El derecho fue tal vez el primer gran ídolo de los lanzadores. Pasó a la historia por su actuación en la Serie Mundial de 1905, cuando tiró tres blanqueos en 6 días. Además ganó dos veces la Triple Corona, fue 5 veces líder en efectividad, campeón de la Serie Mundial y consiguió 373 victorias, efectividad de 2.13 ERA, 2.507 ponches y 79 blanqueos.

5. Roger Clemens

La razón por la que Roger Clemens es el único lanzador de esta lista sn una placa en el Salón de la Fama es por sus vínculo con los esteroides, pero sus números son históricos. Es el máximo ganador de premios Cy Young de todos los tiempos con 7 en 24 temporadas de servicio en las Grandes Ligas. Lanzó hasta los 44 años de edad y vistió los uniformes de los Red Sox, Astros, Blue Jays y Yankees. Fue el MVP de la Liga Americana en 1986, 11 veces All-Star y tiene dos anillos de la Serie Mundial. Sumó 354 triunfos y dejó efectividad vitalicia de 3.12 con 4.672 ponches (la tercera mayor cantidad de todos los tiempos).

4. Sandy Koufax

Uno de los mejores zurdos en la historia de MLB y figura icónica de los Dodgers, Koufax tuvo que retirarse a los 30 años de edad con 12 temporadas de servicio a causa de la artritis. Sin embargo, aprovechó al máximo su tiempo en las mayores y fue uno de los lanzadores más dominantes de todos los tiempos, y basta revisar que en cuatro años ganó tres veces la Triple Corona. Fue MVP de la Liga Nacional en 1963, se ganó tres premios Cy Young, y cuatro títulos de la Serie Mundial (fue dos veces el Más Valioso en Clásicos de Otoño). Sus números vitalicios muestran efectividad de 2.76 y 2.396 ponches y lanzó 4 No-Hitters (incluyendo un Juego Perfecto).

3. Greg Maddux

Maddux tiene bien ganado su lugar en el top 3 de todos los tiempos. Se hizo una leyenda con los Atlanta Braves entre 1993 y 2003, pero ya era una estrella cuando comenzó su carrera con Chicago Cubs. En su carrera brillante de 23 temporadas también llegó a vestir los uniformes de San Diego Padres y Los Angeles Dodgers. Su dominio no venía de la potencia de sus envíos, sino más bien de su inteligencia sobre el montículo y un control legendario. Ganó 4 veces consecutivas el Cy Young, se llevó 18 Guantes de Oro (la mayor cantidad para un lanzador), fue 8 veces al Juego de Estrellas y conquistó la Serie Mundial de 1995. Se retiró con 355 triunfos, 3.16 de efectividad de por vida y 3.371 ponches.

2. Cy Young

El premio que distingue al mejor lanzador de cada liga lleva su nombre y no es una casualidad. Young fue un serpentinero derecho que se mantuvo 22 temporadas en las Grandes Ligas y es líder histórico en triunfos (511), aperturas (815), juegos completos (749) e innings lanzados (7356.0). Fue campeón de la Serie Mundial de 1903 con Boston, ganó la Triple Corona, fue dos veces líder en efectividad y lanzo un juego perfecto en 1904.

1. Walter Johnson

La placa de Walter Johnson fue una de las cinco que inauguraron el Salón de la Fama de MLB. En su época no había instrumentos de medición para la velocidad, pero se cree que su recta alcanzaba las 95 mph y fue líder histórico de ponches por 56 años con sus 3.509 abanicados. Nadie ha lanzado más blanqueos que el derecho en la historia de las Grandes Ligas (110). Fue dos veces MVP, ganó tres veces la Triple Corona, fue 12 veces líder en ponches y campeón de la Serie Mundial de 1924. Lanzó por 21 temporadas hasta 1927 y siempre defendió los colores de Washington. Dejó 417 triunfos de por vida y efectividad de 2.17.

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