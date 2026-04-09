Históricamente, a los primera base de las Grandes Ligas se les ha exigido ser bateadores de poder, de gran envergadura física y con una defensa capaz de blindar el cuadro. Aunque las épocas han cambiado y hoy vemos perfiles más diversos defendiendo la posición, son pocos los que logran escapar a esa regla.

De hecho, en la posición de la inicial vemos a grandes exponentes que hoy tienen su placa en el Salón de la Fama de Cooperstown. Otros, como es el caso de Albert Pujols y Miguel Cabrera, esperan por cumplir con los años de retirados para ingresar al templo de los inmortales.

La primera base es una de las posiciones favoritas para los aficionados, que siempre esperan ver cuadrangulares y dobles. A continuación, repasamos los 10 mejores primera base en la historia de la MLB, tomando en cuenta sus estadísticas, premios ganados y su impacto en el juego.

10. Jeff Bagwell (Astros)

Es uno de los bateadores más impactantes en la historia de los Houston Astros. Su poder, sumado a su inteligencia, marcaron una época en la organización. Además de ser un bateador de poder, tenía velocidad en las almohadillas, dejando 202 bases robadas en su carrera. El miembro del Salón de la Fama terminó su carrera con 449 jonrones, 1.529 carreras impulsadas, .297 de promedio y 1.401 bases por bola. Participó en 4 Juegos de Estrellas y consiguió un Guante de Oro.

9. Jim Thome (Guardians, Phillies, White Sox)

Le apodaban el "Leñador", por lo potente que era su swing. Fue figura de todos los equipos en los que jugó, coleccionando grandes números. Es también miembro del Salón de la Fama y los mejores años de su carrera los vivió con el uniforme de los Guardians. Basta con repasar sus números para darse cuenta de su importancia en el juego y su producción: 276 AVG, 612 HR, 1,699 RBI y .402 OBP. Fue MVP de la temporada en 1994 y participó en cuatro Juegos de Estrellas.

8. Harmon Killebrew (Twins)

Harmon Killebrew jugó en toda su carrera con los Minnesota Twins y demostró poder con sus conexiones, que le permitieron terminar su trayectoria en la liga con 573 bambinazos. Dejó .256 de average e impulsó 1.584 carreras. Al momento de su retiro, terminó como el segundo jugador con más cuadrangulares en la Liga Americana, después del histórico Babe Ruth. Es una leyenda de los Twins.

7. Eddie Murray (Orioles, Dodgers)

Murray fue uno de los primeros bateadores ambidiestros de poder en la historia de las Grandes Ligas. Murray jugó con los Baltimore Orioles y Los Angeles Dodgers. Ser miembro del club de los 3.000 hits y 500 cuadrangulares le permitió ingresar al Salón de la Fama. El inicialista fue Novato del Año, 8 veces All-Star, ganó 3 Guantes de Oro y fue campeón de la Serie Mundial. En su carrera, dejó .287 de promedio, con 504 jonrones y 1.917 carreras impulsadas, gracias a 3.255 hits.

6. Frank Thomas (White Sox)

¿Es la máxima leyenda de los White Sox? Quizás lo es, junto con el venezolano Luis Aparicio. El poder y liderazgo que demostró durante toda su carrera lo llevaron a ser seleccionado al Salón de la Fama. Ganó en dos oportunidades el MVP, fue 5 veces All Star y en cuatro ocasiones se llevó el Bate de Plata. Sus números fueron impresionantes: .301 AVG, 521 HR, 1,704 RBI y .419 OBP. Era conocido por su apodo, "The Big Hurt", que se traduce al español como "El Gran Dolor".

5. Hank Greenberg (Tigers)

¿Qué hubiera sido de la carrera de Hank Greenberg si no servía en la Segunda Guerra Mundial? El inicialista de los Detroit Tigers perdió cuatro años en su servicio militar, pero igualmente dejó números resaltantes. Fue dos veces MVP, en cuatro ocasiones lideró la liga en jonrones y ganó dos Series Mundiales. En su trayectoria en las mayores coleccionó un average de .301 AVG, con 521 HR, 1,704 RBI y .419 de OBP. Fue electo al Salón de la Fama en 1956.

4. Miguel Cabrera (Tigers, Marlins)

Es considerado el mejor bateador venezolano de todos los tiempos. Aunque no toda su carrera fue inicialista, sí gran parte de ella. Comenzó como tercera base y jardinero eventual con los Marlins, pero luego se dedicó a la inicial en buena parte de su trayectoria en los Tigers. Fue Triple Coronado en 2012, dos veces MVP, tiene cuatro títulos de bateo, 12 selecciones al Juego de Estrellas y un título de Serie Mundial. Su placa estará en Cooperstown una vez cumpla con los requisitos para ingresar.

3. Jimmie Foxx (Athletics, Red Sox)

Uno de los bateadores con más fuerza de la historia, apodado como "La Bestia". Es una de las más grandes leyendas ofensivas de los Boston Red Sox, aunque comenzó su carrera con los Athletics. Fue el jugador más joven en alcanzar 500 jonrones en su carrera. Dejó .325 de average, con 534 jonrones, 1,922 impulsadas y un .609 de SLG. Consiguió una Triple Corona, nueve veces fue al Juego de Estrellas y ganó dos títulos.

2. Albert Pujols (Cardinals, Angels, Dodgers)

Ha sido el bateador más dominante de su era y eso le ganó el apodo de "La Máquina". El dominicano estará en el Salón de la Fama y muchos proyectan que pueda hacerlo de forma unánime. Sus logros hablan por sí solos: 3x MVP, Novato del Año, 11 veces All-Star, 2x Campeón de la Serie Mundial y 2 Guantes de Oro. En total, dejó un average de .296, con 703 jonrones y 2,218 carreras impulsadas, gracias a sus, 3,384 hits. Su disciplina, compromiso y compañerismo lo dejan como uno de los peloteros latinos más queridos de la historia.

1. Lou Gehrig (New York Yankees)

Es, sin duda, el jugador que más representa a la posición de inicialista, con la fuerza que debe caracterizar a un jugador de la primera base. Una enfermedad hizo que solo pudiera jugar 17 temporadas, pero fueron suficientes para mostrar su talento. Fue dos veces MVP, ganó la Triple Corona (1934), fue 7 veces All-Star, y ganó 6 campeonatos. En cuanto a estadísticas, dejó .340 AVG, 493 HR, 1,995 RBI y 1.080 OPS.

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