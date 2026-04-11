Los 10 mejores segunda base en la historia de la MLB

La defensa de la línea central del campo es un elemento clave para cualquier equipo de MLB, y por eso tienen tanta importancia en un equipo los jugadores de la segunda base.

En varias etapas de la historia de las Grandes Ligas se han visto grandes exponentes de este rol, que se han destacado por su solvencia o su elegancia con el guante pero también por su aporte en materia ofensiva.

Hacer un ranking de los 10 mejores siempre crea polémica, porque se corre el riesgo de ser injusto con peloteros que tienen argumentos para posicionarse en la élite. Algunos, como el inolvidable Ryne Sandberg, merecen una mención especial mientras que otros, como el venezolano de los Houston Astros José Altuve, sólo debe esperar un poco para inscribir su nombre en el top 10.

Altuve incluso está construyendo un caso interesante para el Salón de la Fama. En una carrera que está llegando a 16 temporadas, tiene un premio MVP, dos anillos de Serie Mundial, siete Bates de Plata, un Guante de Oro y tres títulos de bateo.

10. Craig Biggio

La gran figura histórica de los Astros lidera varios de los departamentos ofensivos de la franquicia y consiguió entrar al Salón de la Fama en 2015, en su tercer intento. Biggio terminó su carrera con 3.000 hits (3.060), 600 dobles (668) y 400 robos (464), y se quedó cerca de los 300 jonrones (291). Fue siete veces All-Star, ganó cuatro Guantes de Oro y 5 Bates de Plata y dejó promedio vitalicio de .281. José Altuve se le acerca en varios renglones.

9. Frankie Frisch

Frish jugó 19 temporadas en las Grandes Ligas y dividió su tiempo de servicio entre los Giants y los Cardinals. Fue un bateador ambidiestro y podía defender la segunda y la tercera almohadilla. Fue MVP en la temporada de 1931, celebró cuatro títulos de la Serie Mundial, terminó tres veces como líder en bases robadas, estuvo en tres Juegos de Estrellas y también tiene su placa en Cooperstown. De por vida dejó average de .316, conectó 2.880 hits y sumó 419 estafas.

8. Rod Carew

Fue el primer panameño en el Salón de la Fama de MLB y tiene el privilegio de ver retirado su número por dos organizaciones: Minnesota Twins y Los Angeles Angels. Carew jugó 19 años en las Grandes Ligas y no fue un segunda base a tiempo completo, porque pasó prácticamente la misma cantidad de tiempo en la inicial. Pero fue como camarero que consiguió la mayoría de sus siete títulos de bateo. Fue el MVP de la Liga Americana en 1977 y ya había ganado el Novato del Año en su temporada de debut, la de 1967. Fue 18 veces invitado al All-Star y dejó average de por vida de .328 con 3.053 hits.

7. Charlie Gehringer

Charlie Gehringer es uno de los mejores camareros de la historia | Detroit Free Press

El uniforme de Detroit Tigers fue el único que Charlie Gehringer vistió durante sus 19 años en MLB. Tenía una defensa impecable y era un bateador consistente; tanto, que su average vitalicio fue de .320, se quedó cerca de los tres mil hits (2.839) y remolcó 1.427. Fue MVP en la temporada de 1937, campeón de bateo en 1937 con promedio de .371, seis veces All-Star y tuvo un título de Serie Mundial en 1935. En 1949 lo elevaron al Salón de la Fama.

6. Jackie Robinson

El nombre de Jackie Robinson tiene demasiado significado en la historia de las Grandes Ligas, no sólo por lo que representó en la lucha por los derechos civiles y contra el racismo como primer jugador afroamericano en MLB, sino porque su extraordinario desempeño lo hizo una leyenda de los Dodgers. Robinson fue un jugador extraordinario: tenía velocidad y era un bateador de mucha fuerza. Fue Novato del Año, MVP de 1949, lo seleccionaron 6 veces al Juego de Estrellas y llevó a su equipo a un título de la Serie Mundial. Su número está retirado en todos los equipos, tiene su placa en Cooperstown y dejó average vitalicio de .311.

5. Roberto Alomar

El puertorriqueño Alomar se vio envuelto en un escándalo que terminó por cortar sus vínculos con MLB, pero ya tenía su placa en el Salón de la Fama bien ganada por sus méritos deportivos. Fue un jugador completo y de alguna manera cambió el prototipo del jugador de segunda base. Era solvente y elegante en la defensa y también un bateador ambidiestro productivo que tenía velocidad. Ningún camarero ha ganado más Guantes de Oro (10). Fue 12 veces All-Star y ganó dos Series Mundiales y 4 Bates de Plata. Jugó para Blue Jays, Padres, Orioles, Mets, White Sox, Cleveland y Arizona, y dejó promedio de por vida de .300 y 1.134 impulsadas.

4. Nap Lajoie

Nap Lajoie es una leyenda de la franquicia de Cleveland | IMAGO / ZUMA Press Wire

Tanto fue el impacto de Nap Lajoie en Cleveland que el equipo incluso cambió su nombre a los “Naps” en su honor. Fue tres veces campeón bate y consiguió la Triple Corona en 1901, con Philadelphia, con quienes comenzó su carrera de 21 años como jugador. Sus números de por vida muestran una línea de .338/.380/.466, OPS de .846, 3.243 hits, 657 dobles (noveno lugar de todos los tiempos) y 1.599 carreras impulsadas. Fue elevado al Salón de la Fama en 1937.

3. Eddie Collins

Collins sumó 25 temporadas en las Grandes Ligas, jugó para Athletics y White Sox y terminó su carrera con más de 3.000 hits y 700 bases robadas (3.315 y 741, respectivamente). El bateador zurdo ganó el MVP en la campaña de 1914, fue seis veces campeón de la Serie Mundial, y es dueño del récord de más sacrificios (512). Asimismo, dejó promedio de por vida de .333 y sumó 1.300 remolcadas. También es miembro del Salón de la Fama.

2. Joe Morgan

Joe Morgan jugó 22 temporadas en las mayores y vistió las camisetas de cinco equipos, aunque se le recuerda como parte de la “Gran Maquinaria Roja” de Cincinnati Reds que fue legendaria en los años 70 y con quienes jugó por ocho temporadas. También pasó por Astros, Giants, Phillies y Athletics. Morgan tenía poder, era zurdo y disciplinado en el plato y robaba bases, además de tener una defensa de élite con la que llegó a ganar cinco Guantes de Oro. Fue dos veces MVP y lo seleccionaron a 10 Juegos de Estrellas. Celebró dos conquistas de la Serie Mundial y un bate de Plata.

1. Rogers Hornsby

En los 23 años que jugó en las Grandes Ligas Hornsby apareció en varias posiciones defensivas pero fue la segunda base donde pasó la mayor parte de su tiempo (1.561 juegos). Tuvo promedio por encima de .400 en tres temporadas diferentes, ganó dos veces el MVP y fue triple coronado en un par de ocasiones, además de celebrar 7 títulos de bateo. Es una de las grandes figuras históricas de la franquicia de los St. Louis Cardinals y su average vitalicio de .358 es el segundo más alto en la MLB. También dio 301 jonrones y remolcó 1.584 anotaciones.

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