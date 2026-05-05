Los 12 jugadores de los New York Mets que están en la lista de lesionados

Los New York Mets están tratando de levantar cabeza y ya suman cuatro triunfos en sus últimos 10 partidos. Pero más allá de las carencias en la producción ofensiva que los tienen entre los últimos equipos de MLB en estadísticas colectivas, hay otro enemigo con el que han estado batallando.

Son las lesiones. Pensaron que habían esquivado una bala cuando detectaron la fractura en la mano de Francisco Lindor en el Spring Training y estuvo listo para el Opening Day, pero lo peor estaba por venir.

Desde hace un par de semanas han vivido una auténtica pesadilla con este tema. El mismo día en el que recuperaron a Juan Soto, Lindor quedó fuera de acción con una dolencia que le impedirá volver al campocorto hasta junio. Y pocos días más tarde su reemplazo -Ronny Mauricio- también se lastimó, uniéndose a una epidemia en la que también cayeron el abridor Kodai Senga y el outfielder cubano Luis Robert Jr.

“No creo que nadie anticipara algo así”, dijo el manager Carlos Mendoza sobre la extensa lista de lesionados. “Uno se enfrenta a la adversidad, pero que tantos jugadores de posición se lesionen, sobre todo, es algo para lo que no creo que uno pueda prepararse. Pero la gente tiene que dar un paso al frente”.

The Mets injury situation is BRUTAL:



- Francisco Lindor

- Luis Robert

- Jorge Polanco

- Ronny Mauricio

- Kodai Senga

- AJ Minter



All on the IL. pic.twitter.com/vmUe16NRWw — SleeperMets (@SleeperMets) May 3, 2026

¿Qué jugadores lesionados regresarán pronto a los Mets?

Los metropolitanos tuvieron que activar un "Plan C" para el campocorto, pero en el comienzo de esta semana recibieron algunas buenas noticias ya que el relevista A.J. Minter y el infielder dominicano Jorge Polanco están progresando en su recuperación.

Minter está más cerca de regresar y están esperando que lance en juegos consecutivos por primera vez durante su rehabilitación. “Ahora mismo, lanzará de nuevo el miércoles”, explicó Mendoza. “Con suerte, lanzará en juegos consecutivos; tal vez con entradas más cortas, tal vez contra uno o dos bateadores al día siguiente, pero lo importante es que retome la rutina de lanzar en juegos consecutivos, en el bullpen, calentar y luego entrar al juego”.

Minter ha estado en la lista de lesionados desde abril de 2025 por una distensión en el dorsal ancho que requirió cirugía y podría ser activado en algún momento del fin de semana.

Por su parte, Polanco retomó la actividad de béisbol el lunes y está aumentando gradualmente su intensidad. Se recupera de una contusión en la muñeca derecha y una bursitis en el tendón de Aquiles izquierdo.

"Corrió, va a practicar bateo, va a trabajar en la defensa y veremos cómo responde después de otro día intenso hoy y mañana", dijo Mendoza.

Los jugadores de los New York Mets en la lista de lesionados

Jugador Lesión Lista de lesionados Francisco Lindor Distensión en la pantorrilla Lista de 10 días Luis Robert Jr. Espalda Lista de 10 días Jorge Polanco Muñeca Lista de 10 días Kodai Senga Espalda Lista de 15 días A.J. Minter Hombro Lista de 15 días Tylor Megill Cirugía Tommy John Lista de 60 días Reed Garrett Cirugía Tommy John Lista de 60 días Jared Young Rodilla Lista de 10 días Justin Hagenman Costillas Lista de 60 días Dedniel Núñez Cirugía Tommy John Lista de 60 días Joey Gerber Dedo de la mano Lista de 15 días Ronny Mauricio Fractura del pulgar Lista de 10 días

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