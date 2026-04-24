Lesión de Francisco Lindor es peor que la de Juan Soto y preocupa a los New York Mets

Después de las 12 derrotas consecutivas de los New York Mets, el equipo parece tener síntomas positivos, tras vencer por noche consecutiva a los Minnesota Twins. Sin embargo, las noticias negativas no paran de llegar.

Francisco Lindor tuvo que abandonar el encuentro del miércoles, que terminó en victoria 3-2 de los metropolitanos. El boricua entró en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Lindor corrió desde primera base para anotar en carrera, después de un doble del venezolano Francisco Álvarez. Llegó con claras muestras de dolor al plato y luego el cuerpo médico se encargó de determinar la condición del boricua.

Carlos Mendoza, manager del equipo, dijo que no tiene una fecha de regreso para Lindor, pero dejó claro que no será pronto. "Estará fuera bastante tiempo", dijo el estratega para SNY.

Francisco Lindor says "there's definitely a level of concern" with his calf strain



He also adds he doesn't know the grade of calf strain and doesn't want to know because it messes with his head pic.twitter.com/4fFlMOkuHU — SNY (@SNYtv) April 23, 2026

Esto hace pensar que la lesión de Lindor es incluso peor a la que sufrió Juan Soto, quien regresó esta semana de su primera inclusión en la lista de lesionados desde 2021, tras perderse 15 encuentros por una distensión en la pantorrilla derecha.

"Definitivamente hay cierto nivel de preocupación", dijo Lindor a la prensa, admitiendo que no conoce el grado de distensión. "Eso me afecta la cabeza".

"Cuando ves a un tipo como Lindor (con dolor), con lo fuerte que es... supe de inmediato cuando estaba rodeando la tercera base que algo no estaba bien", expresó el manager venezolano después del encuentro del miércoles.

Lindor comenzó la pretemporada lesionado, después de pasar por el quirófano en febrero, por una fractura en el hueso ganchoso.

"Perdimos a Soto y pasamos un tiempo difícil. Ahora podríamos estar lidiando potencialmente con la pérdida de otro jugador realmente bueno, y tenemos que encontrar la manera de resolverlo", señaló el manager Mendoza.

Lindor se perdió el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico, tras no haber sido aprobado su seguro para participar. Ahora también podría ausentarse en buena parte de la temporada y, ante la situación de los Mets, es una baja muy sensible que compromete al equipo.

Los metropolitanos amanecieron este viernes en el penúltimo lugar de su división, con récord de 9 victorias y 16 derrotas. Se ubican a 8.5 juegos de diferencia de los sorprendentes Atlanta Braves, equipo que tiene récord de 18 victorias y 8 derrotas.

Para suplir a Lindor, los Mets subieron nuevamente a Ronny Mauricio desde Triple A. También ascendieron a Christian Scott y enviaron al derecho Austin Warren a las menores.

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