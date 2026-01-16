Sports Illustrated Fútbol

Las 20 mejores firmas internacionales de MLB en 2025

Jugadores de República Dominicana y Venezuela lideran el ranking de las mejores promesas de este año y ya hay reportes de bonos millonarios
Mariana Moreno
Miami Marlins y Philadelphia Phillies firmaron buenos prospectos internacionales
Miami Marlins y Philadelphia Phillies firmaron buenos prospectos internacionales

El 15 de enero es una fecha muy esperada cada año por los seguidores de MLB. Ese día se da comienzo al periodo de firmas de prospectos internacionales y como siempre, las promesas latinoamericanas toman protagonismo.

En 2025 hubo una situación atípica, cuando el japonés Roki Sasaki -que luego firmó con Los Angeles Dodgers- estuvo al frente del ranking de MLB Pipeline, pero este año las cosas volvieron a la normalidad y los nombres de jóvenes venezolanos y dominicanos están al frente de una clasificación en la que algunas vez aparecieron jugadores que ahora están establecidos en las Grandes Ligas y tienen jerarquía de estrellas, como Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Jackson Chourio y muchos otros.

La organización de San Francisco Giants oficializó la firma del mejor en la lista para 2026, el campocorto Luis Hernández, a quien le dieron un bono de firma de 5 millones de dólares (más del 90% del presupuesto del que disponían para este periodo) y que hizo historia como el primer pelotero nacido en Venezuela que encabeza el ranking de prospectos internacionales. Ethan Salas también lideró la clasificación, pero el receptor de la organización San Diego Padres nació en Estados Unidos.

“Vengo esperando este día desde hace mucho tiempo. Yo siento que todo lo que ha pasado, ha sido para algo positivo”, dijo el venezolano a Listín Diario, un diario dominicano. “Hoy en día estoy bien, seguiré dando mi 100%. Creo que voy a ser mucho mejor de lo que soy ahora”.

Otras firmas destacadas

El segundo mejor en la clasificación de 2026, el dominicano Wandy Asigen, ahora pertenece a New York Mets y sueña con la oportunidad de conocer a su ídolo, el torpedero boricua Francisco Lindor.

“El talento de Wandy representa exactamente el tipo de jugador que buscamos desarrollar: habilidades completas, madurez competitiva y un alto techo de proyección”, afirmó Juan Henderson, director de Operaciones para América Latina y el Caribe de la Academia Mets, a la prensa dominicana en la ceremonia de firmas.

Pero Hernández y Asigen no son casos aislados. Entre los 20 mejores en el ranking de prospectos internacionales aparecen 15 peloteros de República Dominicana, cuatro de Venezuela (incluyendo al outfielder Francisco Rentería, a quien los Philadelphia Phillies le dieron un bono de 4 millones de dólares y presentaron en el Citizens Bank Park) y un cubano.

Estos son los 20 mejores prospectos internacionales de 2026 de acuerdo con la clasificación de MLB Pipeline:

Lugar

Prospecto

Posición

País

Equipo

Bono

1

Luis Hernández

Campocorto

Venezuela

San Francisco Giants

$5 millones

2

Wandy Asigen

Campocorto

República Dominicana

New York Mets

$3.9 millones

3

Francisco Rentería

Outfielder

Venezuela

Philadelphia Phillies

$4 millones

4

Angeibel Gómez

Outfielder

Venezuela

Kansas City Royals

$2.9 millones

5

Johenssy Colome

Campocorto

República Dominicana

Athletics

$4 millones

6

Ángel Núñez

Outfielder

República Dominicana

Cincinnati Reds

$3 millones

7

Jeancer Custodio

Outfielder

República Dominicana

Pittsburgh Pirates

$900.000

8

Emanuel Luna

Outfielder

República Dominicana

St. Louis Cardinals

$2.3 millones

9

Jeyson Horton

Campocorto

República Dominicana

Los Angeles Angels

$2 millones

10

Elián Rosario

OF/3B

República Dominicana

Texas Rangers

$2.5 millones

11

Víctor Valdez

Campocorto

República Dominicana

Tampa Bay Rays

$3.5 millones

12

Juan Rijo

Outfielder

República Dominicana

Seattle Mariners

$2.2 millones

13

Joniel Hernández

Campocorto

Cuba

Chicago Cubs

$1.4 millones

14

José Luis Acevedo

Campocorto

República Dominicana

Baltimore Orioles

$2.3 millones

15

José Manon

Campocorto

República Dominicana

Atlanta Braves

$1.5 millones

16

Santiago Solarte

Campocorto

Venezuela

Miami Marlins

$1 millón

17

Wilton Guerrero Jr.

Campocorto

República Dominicana

Pittsburgh Pirates

$1,950,000

18

Ariel Roque

Outfielder

República Dominicana

Baltimore Orioles

$1.7 millones

19

Albert Fermín

Campocorto

República Dominicana

Houston Astros

$2.1 millones

20

Ricki Moneys

Campocorto

República Dominicana

Milwaukee Brewers

$1.2 millones

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.