Las 20 mejores firmas internacionales de MLB en 2025

El 15 de enero es una fecha muy esperada cada año por los seguidores de MLB. Ese día se da comienzo al periodo de firmas de prospectos internacionales y como siempre, las promesas latinoamericanas toman protagonismo.

En 2025 hubo una situación atípica, cuando el japonés Roki Sasaki -que luego firmó con Los Angeles Dodgers- estuvo al frente del ranking de MLB Pipeline, pero este año las cosas volvieron a la normalidad y los nombres de jóvenes venezolanos y dominicanos están al frente de una clasificación en la que algunas vez aparecieron jugadores que ahora están establecidos en las Grandes Ligas y tienen jerarquía de estrellas, como Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Jackson Chourio y muchos otros.

La organización de San Francisco Giants oficializó la firma del mejor en la lista para 2026, el campocorto Luis Hernández, a quien le dieron un bono de firma de 5 millones de dólares (más del 90% del presupuesto del que disponían para este periodo) y que hizo historia como el primer pelotero nacido en Venezuela que encabeza el ranking de prospectos internacionales. Ethan Salas también lideró la clasificación, pero el receptor de la organización San Diego Padres nació en Estados Unidos.

“Vengo esperando este día desde hace mucho tiempo. Yo siento que todo lo que ha pasado, ha sido para algo positivo”, dijo el venezolano a Listín Diario, un diario dominicano. “Hoy en día estoy bien, seguiré dando mi 100%. Creo que voy a ser mucho mejor de lo que soy ahora”.

Otras firmas destacadas

El segundo mejor en la clasificación de 2026, el dominicano Wandy Asigen, ahora pertenece a New York Mets y sueña con la oportunidad de conocer a su ídolo, el torpedero boricua Francisco Lindor.

“El talento de Wandy representa exactamente el tipo de jugador que buscamos desarrollar: habilidades completas, madurez competitiva y un alto techo de proyección”, afirmó Juan Henderson, director de Operaciones para América Latina y el Caribe de la Academia Mets, a la prensa dominicana en la ceremonia de firmas.

Pero Hernández y Asigen no son casos aislados. Entre los 20 mejores en el ranking de prospectos internacionales aparecen 15 peloteros de República Dominicana, cuatro de Venezuela (incluyendo al outfielder Francisco Rentería, a quien los Philadelphia Phillies le dieron un bono de 4 millones de dólares y presentaron en el Citizens Bank Park) y un cubano.

Estos son los 20 mejores prospectos internacionales de 2026 de acuerdo con la clasificación de MLB Pipeline:

Lugar Prospecto Posición País Equipo Bono 1 Luis Hernández Campocorto Venezuela San Francisco Giants $5 millones 2 Wandy Asigen Campocorto República Dominicana New York Mets $3.9 millones 3 Francisco Rentería Outfielder Venezuela Philadelphia Phillies $4 millones 4 Angeibel Gómez Outfielder Venezuela Kansas City Royals $2.9 millones 5 Johenssy Colome Campocorto República Dominicana Athletics $4 millones 6 Ángel Núñez Outfielder República Dominicana Cincinnati Reds $3 millones 7 Jeancer Custodio Outfielder República Dominicana Pittsburgh Pirates $900.000 8 Emanuel Luna Outfielder República Dominicana St. Louis Cardinals $2.3 millones 9 Jeyson Horton Campocorto República Dominicana Los Angeles Angels $2 millones 10 Elián Rosario OF/3B República Dominicana Texas Rangers $2.5 millones 11 Víctor Valdez Campocorto República Dominicana Tampa Bay Rays $3.5 millones 12 Juan Rijo Outfielder República Dominicana Seattle Mariners $2.2 millones 13 Joniel Hernández Campocorto Cuba Chicago Cubs $1.4 millones 14 José Luis Acevedo Campocorto República Dominicana Baltimore Orioles $2.3 millones 15 José Manon Campocorto República Dominicana Atlanta Braves $1.5 millones 16 Santiago Solarte Campocorto Venezuela Miami Marlins $1 millón 17 Wilton Guerrero Jr. Campocorto República Dominicana Pittsburgh Pirates $1,950,000 18 Ariel Roque Outfielder República Dominicana Baltimore Orioles $1.7 millones 19 Albert Fermín Campocorto República Dominicana Houston Astros $2.1 millones 20 Ricki Moneys Campocorto República Dominicana Milwaukee Brewers $1.2 millones

