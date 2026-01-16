Las 20 mejores firmas internacionales de MLB en 2025
El 15 de enero es una fecha muy esperada cada año por los seguidores de MLB. Ese día se da comienzo al periodo de firmas de prospectos internacionales y como siempre, las promesas latinoamericanas toman protagonismo.
En 2025 hubo una situación atípica, cuando el japonés Roki Sasaki -que luego firmó con Los Angeles Dodgers- estuvo al frente del ranking de MLB Pipeline, pero este año las cosas volvieron a la normalidad y los nombres de jóvenes venezolanos y dominicanos están al frente de una clasificación en la que algunas vez aparecieron jugadores que ahora están establecidos en las Grandes Ligas y tienen jerarquía de estrellas, como Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Jackson Chourio y muchos otros.
La organización de San Francisco Giants oficializó la firma del mejor en la lista para 2026, el campocorto Luis Hernández, a quien le dieron un bono de firma de 5 millones de dólares (más del 90% del presupuesto del que disponían para este periodo) y que hizo historia como el primer pelotero nacido en Venezuela que encabeza el ranking de prospectos internacionales. Ethan Salas también lideró la clasificación, pero el receptor de la organización San Diego Padres nació en Estados Unidos.
“Vengo esperando este día desde hace mucho tiempo. Yo siento que todo lo que ha pasado, ha sido para algo positivo”, dijo el venezolano a Listín Diario, un diario dominicano. “Hoy en día estoy bien, seguiré dando mi 100%. Creo que voy a ser mucho mejor de lo que soy ahora”.
Otras firmas destacadas
El segundo mejor en la clasificación de 2026, el dominicano Wandy Asigen, ahora pertenece a New York Mets y sueña con la oportunidad de conocer a su ídolo, el torpedero boricua Francisco Lindor.
“El talento de Wandy representa exactamente el tipo de jugador que buscamos desarrollar: habilidades completas, madurez competitiva y un alto techo de proyección”, afirmó Juan Henderson, director de Operaciones para América Latina y el Caribe de la Academia Mets, a la prensa dominicana en la ceremonia de firmas.
Pero Hernández y Asigen no son casos aislados. Entre los 20 mejores en el ranking de prospectos internacionales aparecen 15 peloteros de República Dominicana, cuatro de Venezuela (incluyendo al outfielder Francisco Rentería, a quien los Philadelphia Phillies le dieron un bono de 4 millones de dólares y presentaron en el Citizens Bank Park) y un cubano.
Estos son los 20 mejores prospectos internacionales de 2026 de acuerdo con la clasificación de MLB Pipeline:
Lugar
Prospecto
Posición
País
Equipo
Bono
1
Luis Hernández
Campocorto
Venezuela
San Francisco Giants
$5 millones
2
Wandy Asigen
Campocorto
República Dominicana
New York Mets
$3.9 millones
3
Francisco Rentería
Outfielder
Venezuela
Philadelphia Phillies
$4 millones
4
Angeibel Gómez
Outfielder
Venezuela
Kansas City Royals
$2.9 millones
5
Johenssy Colome
Campocorto
República Dominicana
Athletics
$4 millones
6
Ángel Núñez
Outfielder
República Dominicana
Cincinnati Reds
$3 millones
7
Jeancer Custodio
Outfielder
República Dominicana
Pittsburgh Pirates
$900.000
8
Emanuel Luna
Outfielder
República Dominicana
St. Louis Cardinals
$2.3 millones
9
Jeyson Horton
Campocorto
República Dominicana
Los Angeles Angels
$2 millones
10
Elián Rosario
OF/3B
República Dominicana
Texas Rangers
$2.5 millones
11
Víctor Valdez
Campocorto
República Dominicana
Tampa Bay Rays
$3.5 millones
12
Juan Rijo
Outfielder
República Dominicana
Seattle Mariners
$2.2 millones
13
Joniel Hernández
Campocorto
Cuba
Chicago Cubs
$1.4 millones
14
José Luis Acevedo
Campocorto
República Dominicana
Baltimore Orioles
$2.3 millones
15
José Manon
Campocorto
República Dominicana
Atlanta Braves
$1.5 millones
16
Santiago Solarte
Campocorto
Venezuela
Miami Marlins
$1 millón
17
Wilton Guerrero Jr.
Campocorto
República Dominicana
Pittsburgh Pirates
$1,950,000
18
Ariel Roque
Outfielder
República Dominicana
Baltimore Orioles
$1.7 millones
19
Albert Fermín
Campocorto
República Dominicana
Houston Astros
$2.1 millones
20
Ricki Moneys
Campocorto
República Dominicana
Milwaukee Brewers
$1.2 millones
