3 equipos que podrían absorber el contrato de Francisco Lindor en un cambio con los Mets

Se está especulando en MLB con la posibilidad de que, debido a su difícil comienzo de temporada, los New York Mets sean “vendedores” en el mercado de cambios de 2026, una situación que podría incluir a varios de sus jugadores titulares.

Uno de los escenarios más atrevidos plantea la posibilidad de que una de esas piezas sea el torpedero puertorriqueño Francisco Lindor, de 32 años de edad y una de las grandes estrellas de las Grandes Ligas. Pero el infielder boricua está a mitad de un contrato de 10 campañas y $341 millones que lo dejan fuera del alcance de la mayoría de las organizaciones.

Obviamente equipos que tradicionalmente se manejan con nóminas altas como los New York Yankees o Los Angeles Dodgers podrían perfectamente asumir este desafío financiero, pero ninguno de los dos tiene urgencia por adquirir un jugador para el campocorto y no tienen necesidad de ir por uno tan costoso.

Pero la situación es distinta para otras escuadras que pudieran absorber este contrato, siempre y cuando Lindor aprobara la transacción.

1. Houston Astros

Los Astros han sido modestos en su inversión en las últimas campañas y tienen solvencia para asumir el resto del contrato de Francisco Lindor. Si el boricua no estuviera lesionado ahora mismo tal vez veríamos mayor intensidad en los rumores, pero justo ahora lo necesitan en Houston. El dominicano Jeremy Peña ha sido inconsistente tras su deslumbrante año de debut y está en lista de lesionados y Carlos Correa acaba de quedar también fuera de acción tras lastimarse el tobillo y se cree que su ausencia será prolongada.

2. San Diego Padres

No se puede negar que la gerencia de los Padres hizo movimientos de alto impacto en los últimos años y realizó una inversión multimillonaria tratando de ensamblar un equipo ganador, pero los resultados no le han acompañado. Podrían hacer un nuevo intento ahora que cambiaron de dueño y arriesgarse a traer a Lindor a San Diego. Es verdad que al veterano Xander Bogaerts todavía le queda tiempo de contrato, pero ya lo han movido a segunda base en el pasado reciente y el manager Craig Stammen ha estado haciendo algunos experimentos.

3. Atlanta Braves

Después de varios años de decepciones, puede que la gerencia de los Braves esté más abierta a asumir riesgos en este mercado de cambios y uno de ellos bien podría ser la adquisición de un jugador de la categoría de Francisco Lindor, aunque ello tenga implicaciones serias en sus finanzas. En Atlanta tienen algunos compromisos grandes en la nómina, pero también presión por volver a ser competitivos en playoffs. Igual, cualquier negociación por el puertorriqueño pasa por dos cosas: que el campocorto apruebe el cambio y que los Mets acepten pagar parte de su deuda con él.

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