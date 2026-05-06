3 razones por las que es imposible que los Mets cambien a Francisco Lindor

El terrible comienzo de los New York Mets en esta temporada de MLB ha hecho que empiecen a sugerirse escenarios de cambio con piezas del equipo, incluso entre los jugadores titulares.

Uno de los nombres que se ha estado mencionando en los escenarios hipotéticos de transferencia antes de la fecha límite es el de Francisco Lindor, una estrella de Grandes Ligas que está fuera de acción por una distensión en la pantorrilla que lo tendrá inhabilitado hasta junio, y que había tenido dificultades con su juego, tanto ofensiva como defensivamente.

Desde los Mets, a pesar de todas sus dificultades, no se ha reportado la intención de negociar al torpedero boricua, y aunque quisieran hacerlo no sería realista pensar en la posibilidad de conseguir un trato debido a varias razones. La principal es la cláusula de su contrato que veta cualquier cambio, pero hay más argumentos.

1. Su contrato millonario a largo plazo

LIndor llegó a los Mets por la vía del cambio en 2021 y un año más tarde recibió una extensión millonaria que le hizo el campocorto mejor pagado en las Grandes Ligas, un pacto de 10 temporadas y 341 millones de dólares que va apenas a medio camino porque le quedan cinco años después de esta campaña de 2026. Para cambiar al puertorriqueño, en Queens tendrían que ofrecer asumir buena parte del dinero que resta.

2. Su tendencia reciente a las lesiones

El boricua de 32 años de edad está jugando su temporada número 12 en MLB y es apenas la tercera vez en su carrera que tiene que ser inscrito en lista de lesionados. Esta ocasión apunta a ser su ausencia más larga, pero en las últimas campañas ha estado lidiando con dolencias menores con mucha frecuencia. Sin ir muy lejos, en el Spring Training de 2026 tuvo una cirugía por una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda, aunque se recuperó a tiempo para el Opening Day.

3. El paquete de retorno tendría que tener prospectos #1

No cualquier equipo puede aspirar a adquirir a Francisco Lindor y no es sólo por el monto de su contrato, sino por el alto número de prospectos top que tendrían que entregarle a los Mets a cambio de un jugador cinco veces All Star, que ha ganado dos veces el Guante de Oro y uno el de Platino y que tiene cuatro Bates de Plata, se acerca a los 300 jonrones de por vida y ya suma más de 200 bases robadas. No sería una negociación fácil.

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