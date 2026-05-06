3 equipos que pueden adquirir a Freddy Peralta en un cambio con los Mets

El Presidente de Operaciones de Béisbol de los New York Mets, David Stearns, fue tajante al negarse a hablar sobre las posibilidades de darle una extensión de contrato a Freddy Peralta.

"No voy a comentar sobre ningún tipo de extensión o conversaciones de contrato", le dijo el ejecutivo a los reporteros, unas palabras que han abierto la puerta a una avalancha de rumores en MLB sobre la factibilidad de ver al dominicano involucrado en una negociación de cambio.

A Peralta, de 29 años de edad, lo trajeron a Queens desde Milwaukee y en siete aperturas tiene balance de 1-3, con 3.52 de efectividad y 42 ponches en 38.1 innings lanzados. Está en su última temporada de contrato y se perfila como uno de los jugadores que generará mayor interés entre equipos contendores en el mercado antes de la fecha límite de traspasos.

1. Los Angeles Dodgers

El manager Dave Roberts está cerca de recuperar a uno de sus mejores abridores, Blake Snell, pero año tras año ha comprobado que nunca se tiene demasiada profundidad en al rotación. Los Dodgers aspiran a establecer una dinastía tras ganar la Serie Mundial en años consecutivos y necesitan toda la ayuda posible en cuanto al pitcheo, Peralta podría ser un buena adquisición para tener un seguro en caso de cualquier lesión.

2. Detroit Tigers

En Detroit están en medio de una batalla con los Guardians por la cima de la división y han dejado claro que tienen la aspiración de ir lejos en la postemporada. Acaban de perder a su as, Tarik Skubal, por varios meses debido a una cirugía y Framber Valdez no ha sido efectivo. El manager A.J. Hinch necesita ayuda para la rotación de abridores y Freddy Peralta puede ser un candidato ideal para reforzar este departamento.

3. Atlanta Braves

Los Braves finalmente recuperaron a Spencer Strider, que no se vio consistente en su debut en la temporada tras una larga ausencia por lesión. Pero el derecho no es el único abridor con problemas físicos en el roster de Atlanta, que reina sin oposición en el Este de la Liga Nacional y que sabe que necesitará refuerzos para la segunda mitad de la temporada, sobre todo en el cuerpo de lanzadores. Es inusual ver cambios de jugadores de alto perfil entre rivales directos de división, pero si los Mets quedan eliminados -o están demasiado comprometidos en julio- hay mucha posibilidad de que acepten enviar a Peralta a Detroit.

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