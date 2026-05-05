Mets podrían cambiar a Freddy Peralta al no haber negociaciones de extensión de contrato

¿Es momento para que los Mets pongan a sus estrellas en el mercado? Esa es una de las preguntas que se hacen los aficionados de Nueva York, ante uno de los arranques de temporada más caóticos de todos los tiempos en el equipo de Queens.

En ese sentido, si los Mets decidieran dar prioridad a salir de sus estrellas antes de la fecha límite de cambios de la MLB, uno de los involucrados en las negociaciones podría ser Freddy Peralta, el dominicano que llegó en la temporada muerta desde los Milwaukee Brewers.

Peralta arribó al equipo metropolitano en enero junto con Tobias Myers, a cambio de los prospectos Jett Williams y Brandon Sproat. El dominicano tiene 3.52 de efectividad, con 42 ponches y 16 boletos, en 38.1 entradas con los Mets este año.

Estos rumores de cambio surgen después de que el el Presidente de Operaciones de Béisbol de los Mets, David Stearns, se negara a hablar sobre las posibilidades de extender el contrato de Peralta. "No voy a comentar sobre ningún tipo de extensión o conversaciones de contrato", dijo Stearns a los reporteros.

El clima en la organización de los Mets no es el más agradable y pensar en renovaciones, cuando el equipo ocupa el último lugar de su división con 13-22 (el segundo peor récord de la MLB), no parece algo lógico.

¿Cómo es el actual contrato de Freddy Peralta?

El derecho dominicano está en la última temporada de un contrato de 5 años y 15,5 millones de dólares que firmó con los Milwaukee Brewers en febrero de 2020. Su anterior club ejerció una opción de equipo valorada en 8 millones de dólares en noviembre, dos meses antes de traspasarlo a los Mets en el cambio más importante en cuanto a pitcheo se refiere para esta campaña.

¿Cuál es el valor de mercado de Freddy Peralta?

De acuerdo con The Athletic, Freddy Peralta puede firmar una extensión de contrato por cuatro temporadas y $112 millones ($28 millones anuales). El portal Spotrac, por su parte, proyecta que el valor de mercado del derecho es de cinco años y $131.273.065, lo que le daría un salario promedio anual de $26.2 millones.

Sin embargo, los Mets no pueden comprometer sus finanzas en estos momentos, con la incertidumbre de un equipo que no ha respondido pese a las incorporaciones que ha tenido para esta campaña.

¿Qué números dejó Freddy Peralta en 2025?

Peralta hizo 33 aperturas en su último año con Milwaukee Brewers, en las que dejó balance de 17-6, efectividad de 2.70, WHIP de 1.075 y sumó 204 ponches en 176.2 innings lanzados. Fue líder en triunfos en la Liga Nacional y terminó quinto en la votación para el Cy Young.

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