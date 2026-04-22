3 jugadores que los Yankees ya deberían estar monitoreando en el mercado de cambios

Esta primera fase de la temporada regular de MLB ha dejado una imagen de altibajos para los New York Yankees, que ahora mismo están en una racha de cuatro triunfos y retomaron el liderato de la división, pero una semana antes pasaron un mal momento que encendió algunas alarmas.

Por eso hay analistas que piensan que la gerencia encabezada por Brian Cashman debería activarse pronto y empezar a sondear potenciales objetivos en el mercado de cambios de las Grandes Ligas.

Con el inminente regreso de Carlos Rodón y Gerrit Cole, el departamento de pitcheo parece suficientemente cubierto, pero los problemas ofensivos del antesalista Ryan McMahon puede llevar a los Yankees a evaluar candidatos para posibles transacciones antes de julio.

1. Isaac Paredes

Desde la pretemporada se ha hablado de la posibilidad de que los Astros cambien a Isaac Paredes por la sobrepoblación de jugadores del cuadro interior, y los rumores se han mantenido con el mal momento de Houston. Al mexicano lo han vinculado con el equipo de Nueva York desde hace un tiempo y con los problemas ofensivos de McMahon podría convenirles ir por el infielder que promedió 22.5 jonrones y 69 carreras impulsadas en las cuatro temporadas anteriores y que en 2026 tiene seis extrabases y 10 remolcadas. A Paredes le pagarán $9.350.000 de salario esta campaña y en su contrato queda una opción del club para 2027 por $13.350.000.

2. Adrián Morejón

Un trabajo de Sports Illustrated en inglés propone que los Yankees consideren negociar con San Diego por el cubano Adrián Morejón en una transacción que puede servir a ambos equipos. Los Yankees tienen mucha fortaleza en su rotación de abridores (a diferencia de los Padres) y posiblemente tendrán disponible para cambios a un lanzador como Luis Gil cuando regresen Carlos Rodón y Gerrit Cole. El bullpen neoyorquino no es igual de fuerte y se piensa que el zurdo Morejón -que será agente libre al final de la campaña- puede ser de ayuda, a pesar de que en 2026 tiene efectividad de 6.17 en 10 juegos.

3. Willi Castro

La creencia en el circuito es que Colorado se perderá los playoffs por octava temporada consecutiva y, si es así, seguirán abiertos a cambiar a los jugadores de su plantilla, especialmente a veteranos como el utility puertorriqueño Willi Castro, que viene de jugar en el Clásico Mundial y que en 2026 con los Rockies tiene un cuadrangular, cuatro dobles y 9 remolcadas. Con 28 años de edad el ambidiestro está en su octava zafra en MLB y puede jugar tanto en el outfield como en las dos posiciones de la línea central del cuadro interior. Su polivalencia y bajo precio podría darle una oportunidad de llegar a Nueva York, a pesar de que tienen a varios jugadores que pueden ejercer este rol.

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