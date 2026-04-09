3 jugadores de los Yankees que han fracasado en el inicio de la temporada de 2026

Los New York Yankees han sido el mejor equipo de la Liga Americana en estos primeros 15 días de acción oficial en MLB.

Sin embargo, no todo es perfecto en el Bronx ya que algunas piezas, especialmente del lineup del manager Aaron Boone, están quedando a deber, igual que un relevista que llegó con altas expectativas al club a mediados del 2025.

Efectivamente, en medio del buen récord colectivo (8-3), hay nombres propios que vienen decepcionando en este arranque de contienda y que deben exhibir mejores prestaciones para que los mulos puedan transitar con solidez a lo largo de una ronda regular en la que lucen llamados a conseguir el banderín de la siempre competitiva División Este del joven circuito.

En definitiva, existen tres casos que muestran que el cuerpo técnico de los Yankees todavía tiene que realizar ajustes, sin descartar que sea el tren gerencial el que se vea obligado a realizar movimientos más adelante en la zafra.

3. Ryan McMahon

Aunque Austin Wells pudiera estar en esta lista considerando que pegó 21 jonrones e impulsó 71 carreras en 2025, pero no ha producido ninguna rayita en 2026, con un pobre .185 de average, McMahon es un reciente All Star (2024), al tiempo de acumular al menos 20 cuadrangulares en las últimas cinco campañas completas de MLB (no incluye la acortada de 2020 por la pandemia).



No obstante, su inicio de 2026 ha sido decepcionante, puesto que apenas batea para .077 con un porcentaje de embasado de .273 y sin vuelacercas, al margen de sumar dos remolques; números muy por debajo de lo esperado para un pelotero de su perfil. Si bien se mantiene sólido en la defensa de la antesala, el dirigente Boone necesita que el madero del ex Colorado Rockies despierte.

2. Camilo Doval

Los Yankees no han contado con un buen nivel de Camilo Doval desde que llegó al club | Yannick Peterhans / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

En uno de los mejores departamentos de relevo de la competición, la preocupación pasa por el diestro dominicano, quien arribó a la popular organización a mediados de la zafra pasada como una pieza clave para ayudar a cerrar encuentros, pero hasta ahora no ha logrado consolidarse en ningún rol (ni de setup), lo que ya genera malestar.



El miembro del Juego de Estrellas en 2024 registra efectividad de 8.31 tras permitir cuatro carreras en 4.1 innings, junto al hecho de acumular dos blown saves (ventajas desperdiciadas) en tres oportunidades (un hold). Para un apagafuegos que estuvo dominante entre 2022 y mediados de 2025 con San Francisco Giants, el contraste es evidente. Por consiguiente, los Yankees necesitan recuperar esa versión cuanto antes, a fin de formar un tándem confiable en los innings finales junto al taponero David Bednar.

1. Trent Grisham

El doble Guante de Oro en el centerfield de la Nacional, en su época con San Diego Padres, está siendo la mayor decepción de los Bombarderos en lo que va de ejercicio, dado que en rol de primer toletero colecciona .167 con cuatro empujadas, a pesar de su buen .362 en porcentaje de embasado.



El problema es que fue la mayor sorpresa del equipo en 2025 cuando pegó 34 jonrones con 74 producidas, argumentos que le valieron quedarse con la titularidad en el jardín central, además de recibir una oferta calificada, que aceptó, de 22 millones de dólares por un curso.

Más contenido de los New York Yankees