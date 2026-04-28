3 managers que pueden sustituir a Joe Espada en los Houston Astros

Han sido tiempos difíciles para Houston Astros, que tras quedar fuera de los playoffs en la pasada temporada de MLB (por primera vez desde 2016) están ahora mismo ocupando el último lugar en la división en la que reinaron por una década.

Aunque varios elementos han contribuido a ese declive, es el manager Joe Espada quien más señalamientos ha recibido. Los rumores sobre la posibilidad de que sea despedido van en aumento conforme se agrava la crisis de los siderales, a pesar de que en el alto mando de la organización le han mostrado respaldo.

Al gerente Dana Brown le preguntaron recientemente si estaba considerando reemplazar a Espada y su respuesta fue tajante: “No. Joe está manejando la situación a pesar de las lesiones. Todos estamos atentos a lo que sucede”. Pero si deciden cambiar de opinión tendrán algunos candidatos para considerar.

1. Alex Cora

Alex Cora es un técnico respetado en el circuito y un campeón de Serie Mundial. Por eso, desde que fue despedido de los Boston Red Sox el sábado, se ha hablado de que no estará mucho tiempo desempleado, aunque de momento no hay vacantes para el cargo de manager en MLB. Al boricua ya se le ha vinculado con otros equipos, como Philadelphia Phillies e incluso los Mets, pero los Astros también pueden considerarlo un objetivo. Cora comenzó su carrera de técnico en Grandes Ligas con la organización de Houston y fue coach de banca en 2017 antes de irse a dirigir a los patirrojos.

2. Omar López

El venezolano conoce perfectamente a la organización de Houston, porque ha trabajado con ellos por más de 25 años y es actualmente el coach de banca de Joe Espada. Fácilmente puede ser la primera opción que consideren los Astros si deciden reemplazar al manager puertorriqueño. López ha dirigido y sido campeón en la liga de su país y la de Puerto Rico, tiene experiencia en la Serie del Caribe y acaba de guiar a la selección de Venezuela a un histórico título en el Clásico Mundial de Béisbol.

3. Benji Gil

El mexicano no ha ocultado su deseo de dirigir en Grandes Ligas, y podría tener una oportunidad en Houston. Ya tiene experiencia como técnico en MLB y fue parte del staff de Los Angeles Angels en 2022 y 2023. Gil ha sido exitoso como manager en la Liga Mexicana del Pacífico, donde acaba de celebrar el bicampeonato, ha estado en la Serie del Caribe y también ha llevado las riendas de la selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol, un torneo en el que llegó a ocupar el tercer lugar en 2023.

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