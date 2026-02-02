3 prospectos de pitcheo de los Yankees a seguir en la temporada 2026

Una vez más los New York Yankees comenzarán la temporada de MLB en 2026 con severas preocupaciones sobre su rotación de abridores, que tiene lesionados a tres de sus principales piezas.

Pero el futuro luce brillante para la organización del Bronx en este departamento. Ahora mismo las miradas están puestas en los derechos Carlos Lagrange y Elmer Rodríguez, ambos de 22 años de edad y parte de los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas.

Pero los analistas advierten que hay quienes hay que echarles una mirada durante la próxima campaña es a otras promesas de las granjas de Nueva York. Tres serpentineros que están de bajo perfil pero que tienen una proyección interesante.

1. Bryce Cunningham

Bryce Cunningham es uno de los mejores prospectos de Yankees | Dustin Safranek-Imagn Images

Al lanzador derecho de 23 años de edad lo tomaron en la segunda ronda del Draft de la MLB 2024 y las lesiones han frenado su avance en el sistema de ligas menores de los Yankees, pero hay potencial en ese brazo. Cunningham estuvo limitado a 54.1 innings por problemas físicos en la temporada pasada, aunque lanzó 13 entradas en la Liga de Otoño de Arizona. Los scouts destacan como el mejor lanzamiento de su repertorio a un cambio de velocidad de más de 80 millas por hora que usa junto con una recta ascendente, pero también pronostican que tendrá que disminuir las bases por bolas para tener éxito. En 2025 en Clase A+ ponchó a 55 bateadores y dio 19 boletos, pero en Arizona esa proporción varió a 9 boletos por sólo 8 abanicados en 13.0 innings.

2. Ben Hess

Ben Hess fue drafteado por los Yankees en la primera ronda de 2024 | Kevin Jairaj-Imagn Images

Hess es otro derecho tomado en el draft de 2024, aunque una ronda antes que Cunningham. Y también ha conseguido llegar un poco más lejos porque fue promovido a Doble A en 2025. Un scout consultado por el analista de MLB Joe Trezza dice de él que “es un lanzador potente con una recta de cuatro costuras que roza los tres dígitos y puede dominar a los bateadores, además de lanzar dos bolas rompientes diferentes para generar distintas vistas. Hess logra una buena extensión en su lanzamiento y lanza desde un ángulo de brazo inusual, lo que le da a su potente repertorio una apariencia única”. En general en 2025 lanzó más de 100 innings en 22 aperturas, ponchó a 139 bateadores, repartió 46 boletos, tuvo efectividad de 3.22 y WHIP de 1.07.

3. Henry Lalane

El nombre de este zurdo de 21 años de edad se estuvo mencionando con insistencia, sobre todo ahora que lo protegieron en el roster de 40. Nacido en el Bronx pero de ascendencia dominicana, fue firmado como agente libre internacional en 2021 por 350 mil dólares. Como Cunningham, Lalane viene de un 2025 lleno de lesiones que lo frenaron. “Su potencial se ve reforzado por la posibilidad de tener tres o más lanzamientos, incluyendo una recta que puede alcanzar las 97 mph”, mencionó Trezza. Su potencial lo proyecta a ser mejor que Hess, aunque de momento sólo ha podido llegar a Clase A. Su desarrollo en 2026 será seguido de cerca.

Más noticias sobre los New York Yankees