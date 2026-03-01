3 razones por las que Yankees deben adquirir a Corey Seager antes de la fecha límite de 2026

El periodista Joel Sherman destapó un tema tendencioso recientemente al revelar que los New York Yankees han estado cerca, y en un par de ocasiones, de adquirir al actual y estelar campocorto de los Texas Rangers, Corey Seager.

En efecto, tal parece que la entidad de Arlington no descarta deshacerse de un compromiso financiero al que todavía le restan seis campañas y más de 189 millones de dólares pendientes por pagar, tras materializar el mismo luego del curso de 2021 de MLB y a cambio de 10 años y $325.000.000.

Sin dudas, el seleccionado a cinco Juegos de Estrellas es una pelotero élite en una posición no apta para cualquiera, así que existen bastantes argumentos para creer que los Bombarderos del Bronx o la organización que termine consiguiéndolo, elevaría considerablemente el nivel del roster y podría convertirse en serio candidato a arribar a la Serie Mundial.

1. Campococorto élite

Pese a no ser Guante de Oro, Corey Seager podría mejorar defensivamente el campocorto de los Yankees | Peter Aiken-Imagn Images

Con 31 años de edad; 11 de de ellos en las mayores, pocos torpederos del béisbol actual poseen un currículo a la altura del de Seager, dueño de un Novato del Año, dos anillos de Serie Mundial con dos MVP en cada consagración, y con dos franquicias distintas (2020 con Los Angeles Dodgers y 2023 con Texas), junto al Más Valioso de una Serie de Campeonato en la Nacional, tres Bates de Plata y los citados cinco All Star.



Por si fuera poco, el cañonero zurdo promedia .289 de forma vitalicia con .362 de OBP y 221 cuadrangulares, argumentos que dan a pensar en un futuro aspirante de peso a Cooperstown. En consecuencia, sería un refuerzo de lujo para cualquiera.

2. Gen ganador en postemporada

Si de algo ha carecido la nómina de los Yankees en tiempos recientes es de bateadores capaces de producir en postemporada, cuando "entra el frío". Pues obteniendo a Seager, el manager Aaron Boone gozaría de un jugador de 17 series en playoffs, incluyendo tres en el Clásico de Otoño.



Entretanto, totaliza 19 jonrones y 49 producidas con un buen .357 de porcentaje de embasado en fases de octubre, más los citados y envidiados premios individuales y colectivos en dichas etapas. Claramente, en el Bronx ganarían un madero probado en el clutch y escudero de lujo del astro Aaron Judge.

3. Anthony Volpe

Es un secreto a voces que quien se suponía seria el campocorto estrella de los mulos en 2025 experimentó una involución ofensiva y hasta defensiva alarmante, al punto de cosechar uno de los tres peores averages (.212) y OBP (.272) para miembros de dicha rol en la Americana.



Por otro lado, los 19 errores cometidos por Volpe se tradujeron en la peor cifra entre sus colegas en todo MLB, sin contar con que su .963 en porcentaje de fildeo y el .968 de carrera. distan del que debe ostentar un torpedero de primera línea. De hecho, el de Seager, sin lograr aún un Guante de Oro, fue de .988 en la campaña anterior y .974 de modo vitalicio. Es evidente que los neoyorquinos saltarían cualitativamente en los principales aspectos del juego si la gerencia se hace de los servicios del ex Dodgers.