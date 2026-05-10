3 razones por las que los Yankees son los favoritos en la Liga Americana en 2026

Los New York Yankees no perdían dos juegos seguidos desde hace casi un mes, cuando fueron barridos por los Tampa Bay Rays, pero que estén contra la pared en la serie de Milwaukee no les hace perder terreno en la percepción que tienen los analistas de MLB: el equipo de Aaron Boone es el gran favorito en la Liga Americana.

No parecía así antes del Opening Day. La gerencia que lidera Brian Cashman fue duramente criticada por su aparente pasividad en el mercado de invierno y los neoyorquinos arrancaban la temporada sin tres de sus principales piezas de la rotación de abridores.

Las lesiones no han faltado, pero Boone y compañía se las han arreglado para mantenerse en la cima de su división, apuntalados por varios factores, que a continuación se detallan.

1. Su pitcheo abridor

En líneas generales, el pitcheo de los Yankees es el mejor del circuito con su efectividad de 3.12, la más baja entre los 30 equipos. Hubo cambios en el bullpen que lo han hecho lucir más confiable, pero su principal arma es la rotación. Los abridores de Boone tienen efectividad combinada de 3.01, la mejor de todas las escuadras de la liga. Max Fried ha cumplido y Cam Schlittler ha emergido con fuerza, pero lo mejor está por venir: este domingo se suma Carlos Rodón y en un par de semanas tendrán de regreso a Gerrit Cole.

2. Su poder ofensivo

Hay sólo dos equipos con más de 200 carreras impulsadas y los Yankees son uno de ellos. Tradicionalmente se han caracterizado por el poder de su ofensiva y en 2026 no es la excepción: son líderes en MLB con sus 62 jonrones colectivos y terceros en OPS con .778. Aaron Judge ha hecho olvidar su lento inicio de temporada y ya es colíder en jonrones (15) y remolcadas (29) en la Liga Americana y consiguió a su socio ideal para la producción de carreras: el zurdo Ben Rice, que está al frente en slugging y OPS (.701 y 1.127). Tuvieron un parpadeo, pero este departamento es el que suele sostener las aspiraciones de Nueva York.

3. Una defensa renovada

Hay otros elementos que remarcan la condición de favoritos de los Yankees: encontraron a su cerrador de confianza con David Bednar, su bullpen (salvando a Camilo Doval) ha estado a la altura, el alto mando ha tomado decisiones, priorizando el bien colectivo (como dejarle la titularidad del campocorto a José Caballero) y ciertamente la División Este no representa mucha competencia, exceptuando a los Rays. Pero lo que ha hecho diferencia en esta versión de los Yankees es que consiguieron darle solidez a la defensa, un aspecto que les hizo mucho daño en temporadas anteriores. El cuadro interior al fin tiene estabilidad y el outfield está blindado.

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