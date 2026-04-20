3 sucesos que tienen que ocurrir para que los Mets frenen la racha de derrotas

El primer mes de la temporada de 2026 en MLB ha sido una completa pesadilla para los New York Mets, que han lidiado con lesiones y problemas de rendimiento de jugadores llamados a ser protagonistas y que el domingo llegaron a 11 derrotas consecutivas.

En medio de la crisis, el campocorto Francisco Lindor dio la cara para decir algunas cosas, por ejemplo, que el manager Carlos Mendoza no es responsable de este mal momento. “Mendy es nuestro hombre. Es nuestro líder. Tiene el control y ha hecho un trabajo tremendo. Simplemente no hemos ejecutado. Sería injusto cargarle todo a él porque, al final del día, ha puesto el barco en la dirección correcta. Los que estamos remando, tenemos que remar y ejecutar”, dijo el boricua.

Lindor también piensa que tienen lo necesario para dar vuelta a la página: "Tenemos un equipo formidable. David Stearns (presidente de operaciones de béisbol) armó un buen equipo. Tenemos que salir ahí y lograrlo, y en la última semana y media no lo hemos logrado. Debemos mantenernos unidos, concentrarnos en lo nuestro y pelear”.

Los Mets están últimos en la División Este de la Liga Nacional, a seis juegos de los líderes y con un diferencial de carreras de -25. Estas son algunas cosas que deben ocurrir para que puedan volver a la senda ganadora.

1. El regreso de Juan Soto

Perder a Juan Soto fue letal para los Mets. El outfielder dominicano era el único bateador con promedio de .300 entre los titulares de Carlos Mendoza cuando sufrió una distensión en la pantorrilla que le ha tenido fuera de acción desde el 3 de abril. En Queens necesitan que regrese pronto y en su mejor nivel para que reactive la ofensiva del equipo. Si no hay retrocesos, debería ser activado durante esta semana.

2. Que despierte Francisco Lindor

Sin Soto, todo el peso de la ofensiva está recayendo sobre Lindor, que ha estado despertando y en los últimos cinco partidos ha dado seis hits (dos extrabases) pero sólo tiene una remolcadas. Mendoza tuvo que dar su brazo a torcer y mudarlo del primer turno en el orden al tercero, pero es que el puertorriqueño no es el único que necesita dar un paso al frente. Bo Bichette está en deuda, aunque es el mejor remolcador con 9 fletadas y Marcus Semien tampoco ha podido producir. Colectivamente, los Mets aparecen en los últimos lugares de varios departamentos ofensivos.

3. Que mejore el bullpen

El cuerpo de relevistas de los Mets ocupa el puesto 14 en efectividad colectiva con 3.71, pero más allá de los números necesita mejorar su ejecución en momentos clave. El cerrador Devin Williams tiene efectividad de 7.11 y dos juegos salvados, pero la derrota 11 consecutiva llegó cuando no pudo preservar una ventaja el domingo. Luke Weaver tampoco ha estado bien (6.23 de efectividad).

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