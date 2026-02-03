4 buenos retornos que pueden obtener los Yankees en el cambio por Jasson Domínguez

Desde que se hizo oficial el regreso de Cody Bellinger a los New York Yankees, hay muchos analistas en MLB que dan por hecho que Jasson Domínguez podría estar disponible para un cambio.

El dominicano de 22 años de edad llegó a ser considerado intocable para la organización del Bronx desde sus tiempos de prospecto top, pero su estatus ha cambiado y de haber sido titular en el jardín izquierdo en 2025 ha quedado relegado al rol de cuarto outfielder.

“Dado el estado del roster, (el gerente) Brian Cashman debería explorar el valor de Domínguez en el mercado de cambios”, escribió Chris Kirschner para The Athletic. "Esto no significa que los Yankees deban cambiarlo sin motivo alguno, pero si puede ayudar a mejorar un área que consideran una debilidad, deberían considerarlo. Si tienen dudas sobre su viabilidad a largo plazo como abridor de Grandes Ligas, este sería el momento de negociarlo”.

No necesariamente sucederá de inmediato, pero el nombre de Domínguez de seguro podría estar involucrado en conversaciones que suponen un retorno importante para el equipo de Nueva York.

1. Jac Caglianone

¿Consideraría Kansas City cambiar a Jac Caglianone a los Yankees? | Jay Biggerstaff-Imagn Images

Es verdad que a Jac Caglianone no le fue bien en su debut en las mayores, pero tiene apenas 22 años de edad y puede jugar en varias posiciones (primera base y jardín derecho) y es un bateador zurdo que puede todavía desarrollarse. Eso puede interesar a los Yankees y de seguro los Royals se sentirían más confiados en entregarle una posición en el outfield a Jasson Domínguez. Posiblemente en la negociación esté involucrado el nombre del lanzador Kris Bubic o algún otros serpentinero.

2. Steven Kwan

Sumar la defensa de Steven Kwan puede ser útil para los Yankees | Jerome Miron-Imagn Images

Este no sería un cambio inmediato, pero en Cleveland seguramente considerarán negociar a Kwan antes de que termine la temporada de 2027, que es su última de arbitraje antes de la agencia libre. El jugador de 28 años de edad es un All Star y ganador de cuatro Guantes de Oro, aunque no aporta poder a la ofensiva. En el Bronx tendrán que repensar el outfield después de 2026 y este jugador puede interesarles siempre y cuando puedan llegar a un acuerdo con los Guardians.

3. Sandy Alcántara

A Miami Marlins puede interesarles Jasson Domínguez como parte del trato por Sandy Alcántara | Sam Navarro-Imagn Images

En Miami dejaron saber que están abiertos a negociar la entrega de Sandy Alcántara y desde entonces los Yankees han puesto de manifiesto su interés por adquirirlo, sin que hasta ahora se haya producido un acuerdo. La idea de tener a Jasson Domínguez como retorno por el ganador del Cy Young puede tentar a los Marlins, y en Nueva York asegurarían tener un lanzador de primer nivel en su castigada rotación. Aunque parece un caso de ganar-ganar, habría que agregar algunos nombres al paquete (tal vez como el del prospecto del campocorto Kaeden Kent) para que se pueda cerrar el trato.

4. CJ Abrams

Los Yankees se han intersado en adquirir a CJ Abrams | Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

Los rumores en MLB hablan de la búsqueda de los Yankees por jugadores del cuadro interno, y específicamente se ha mencionado que tienen al campocorto CJ Abrams como un objetivo. No es extraño, porque Anthony Volpe no estará listo para el Opening Day por la cirugía en el hombro izquierdo que tuvo en octubre y no lo esperan al menos hasta mayo. Abrams es un bateador zurdo que ha sido invitado al All Star y de acuerdo con los reportes, los Washington Nationals pedirán a dos o tres prospectos para entregarlo. Jasson Domínguez podría interesarles siempre y cuando lo acompañen con un prospecto bien rankeado.

