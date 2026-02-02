4 buenos retornos que pueden obtener los Yankees en el cambio por Spencer Jones

A Spencer Jones ya tienen tiempo mencionándolo como posible pieza de cambio de New York Yankees, por varias razones, Entre ellas que el prospecto de 24 años de edad todavía no ha sido llamado a debutar en MLB.

El jardinero y bateador zurdo de 24 años de edad tenía grandes proyecciones hace un par de temporadas pero no ha terminado de explotar y ahora, que en el Bronx firmaron a Cody Bellinger con un contrato multianual, sus posibilidades de jugar en Yankee Stadium disminuyen drásticamente.

El panorama para Jones, a quien llegaron a apodar “Baby Aaron Judge”, no hace sino ensombrecerse cada vez más. El fin de semana el gerente Brian Cashman reconoció que necesita pasar un tiempo más en Triple A y que su futuro en la organización es incierto. Si aceptan enviarlo a otro lugar, podría ser parte de un paquete (nunca un cambio uno por uno) que traiga a Nueva York piezas valiosas que pueden hacer diferencia en sus aspiraciones para esta campaña.

1. Sandy Alcántara

Ya se ha hablado de la posibilidad de un cambio por Sandy Alcántara a los Yankees | Sam Navarro-Imagn Images

Este escenario no es un simple ejercicio de imaginación, los rumores en Grandes Ligas hablaron a finales del año 2025 de acercamientos ente los Yankees y los Marlins para negociar un cambio por el derecho dominicano que ganó el Cy Young en 2022. Ahora que en Miami están abiertos a escuchar ofertas por él, y sabiendo que en Nueva York necesitan abridores de primer nivel, no extrañaría que en algún momento de la temporada veamos a Spencer Jones y otro jugador (como el prospecto del campocorto Kaeden Kent) irse al Este de la Liga Nacional por Alcántara.

2. Tarik Skubal

Detroit Tigers pedirá un alto precio por Tarik Skubal | Steven Bisig-Imagn Images

No hay que hacer un análisis muy profundo para entender las razones por las cuales los Yankees se mantendrían negociando la llegada de Tarik Skubal. El zurdo de 29 años de edad ha ganado el Cy Young dos veces seguidas y puede ser justo lo que en el Bronx necesitan para potenciar sus posibilidades de ser competitivos hasta llegar a la Serie Mundial. En Detroit no están negados a escuchar ofertas y de seguro no habrá problemas en que Spencer Jones sea parte del paquete, pero tienen que sumar otras piezas para que el negocio funcione aunque Skubal entró en su última temporada de arbitraje antes de la agencia libre. Zachary D. Rymer de Bleacher Report dice que junto al jardinero deben irse el derecho Cam Schlittler y el prospecto George Lombard Jr.

3. CJ Abrams

CJ Abrams está en la mira de los Yankees | Brett Davis-Imagn Images

Anthony Volpe no estará listo para el Opening Day, después de haber tenido una intervención en el hombro izquierdo durante el receso de temporada. Eso se suma a los problemas que tuvo el campocorto en 2025 para justificar que los Yankees estén sondeando el mercado en busca de un infielder. A CJ Abrams -bateador zurdo y All Star- lo han mencionado como un potencial objetivo para Nueva York y se dice que en Washington pedirán a dos o tres prospectos para entregarlo Spencer Jones puede ser uno, pero de ninguna manera sacrificarán a una promesa del top 5.

4. Paul Skenes

Los Yankees han mostrado su interés en adquirir a Paul Skenes | Charles LeClaire-Imagn Images

Entre noviembre y diciembre pasados se habló con insistencia del interés de los Yankees por negociar el cambio por Paul Skenes, el derecho de 24 años de edad que ha ganado en campaña sucesivas el Novato del Año y el Cy Young de la Liga Nacional y que sería una adición de lujo para la plantilla del manager Aaron Boone. También se dijo que los bucaneros fueron categóricos en su negativa. Aún así, en el mercado de MLB todo puede cambiar rápidamente y las circunstancias pueden llevarlos a cambiar de opinión. Pero para que entregue a Skenes hará falta mucho más que Spencer Jones: George Lombard, Cam Schlittler y los derechos Carlos Lagrange y Elmer Rodríguez de seguro estarán en el paquete de retorno.

