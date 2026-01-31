4 campocortos que pueden firmar o adquirir los Yankees para sustituir a Anthony Volpe en 2026

En MLB se dice que una de las claves para que los New York Yankees puedan ser competitivos en la temporada que está por empezar es que Anthony Volpe recupere el nivel que lo llevó a ganarse la confianza de la organización.

El campocorto de 24 años de edad que ganó el Guante de Oro en su campaña de novato viene de sufrir muchos altibajos ofensivos en 2025, cuando además tuvo su peor desempeño defensivo.

Pero además tuvo una cirugía en el hombro izquierdo, que se desgarró en mayo, y aunque el pronóstico inicial era que estaría listo para la inauguración ahora se habla del mes de mayo como fecha probable de regreso.

Es verdad que en Nueva York tienen a José Caballero y que pronto podrían recuperar también a Oswaldo Cabrera, pero los rumores que se escuchan en Grandes Ligas hablan de que exploran el mercado en busca de un sustituto. Estos son algunos candidatos.

1. Luis Rengifo

Luis Rengifo ha sido un objetivo para los Yankees | Jay Biggerstaff-Imagn Images

El infielder venezolano de 28 años de edad fue un objetivo para los Yankees en las últimas temporadas y los rumores de una posible adquisición por la vía del cambio fueron muy intensos antes de lesionarse. En Nueva York había interés por su contacto y por su versatilidad defensiva. Rengifo puede jugar en tres posiciones del cuadro interior incluyendo el campocorto y ahora mismo es agente libre, con un valor de mercado estimado por Spotrac en dos zafras y 20.6 millones de dólares.

2. CJ Abrams

El nombre de CJ Abrams ha estado sonando en los rumores de MLB | Dale Zanine-Imagn Images

El nombre del torpedero de 25 años de edad apareció en los titulares de varios portales especializados en Grandes Ligas por la posibilidad de Washington aceptara alguna de las ofertas de cambio que, se dicen, les han presentado. Se dice que los Yankees están interesados en Abrams, un bateador zurdo y All Star, para reemplazar a Volpe pero tienen competencia. Los Red Sox y otros tres clubes también lo pretenden y su valor es alto pues le quedan dos años de arbitraje.

3. Kevin McGonigle

Detroit Tigers pediría un alto precio por el prospecto Kevin McGonigle | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Ir por el veterano Javier Báez es una temeridad, por más de que haya tomado un segundo aire con su buen desempeño en 2025. Su tendencia a las lesiones y el declive de su ofensiva sacan al boricua de la lista. Pero en Detroit hay otra pieza apetecible, el joven torpedero Kevin McGonigle, que es uno de los tres mejores prospectos de las Grandes Ligas y que difícilmente esté disponible en el mercado a menos de que en la oficina de Brian Cashman hagan una oferta irrechazable.

4. Corey Seager

A Corey Seager lo han vinculado con New York Yankees | Kevin Jairaj-Imagn Images

Desde noviembre se ha estado contemplando la posibilidad de que los Yankees toquen la puerta de los Texas Rangers para plantear una negociación por el veterano Corey Seager, un campeón de dos Series Mundiales y ganador de tres Bates de Plata. Desde Arlington han dejado saber que no están interesados en salir de su campocorto estrella, pero eso no ha impedido que su nombre siga apareciendo en la lista de potenciales objetivos de la escuadra del Bronx.

