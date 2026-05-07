4 campocortos que pueden adquirir los Astros para cubrir la baja de Carlos Correa

Carlos Correa se perderá el resto de la temporada, después de una lesión en el tobillo izquierdo y los Houston Astros comienzan a buscar opciones en el mercado para sustituir al campocorto boricua de 31 años de edad, que necesitará unos ocho meses de recuperación.

Jeremy Peña, campocorto de los Astros, también se encuentra actualmente en la lista de lesionados de 10 días desde el 13 de abril de 2026, debido a una distensión de Grado 1 en el isquiotibial derecho. El dominicano regresaría al lineup en las próximas semanas.

Si los Astros quieren llegar a la postemporada, deben reforzar el cuadro interior en el mercado de transferencias. Hasta el lunes 3 de agosto tienen los equipos para hacer movimientos y la gerencia de Houston debe mover los hilos para que el equipo tenga posibilidades de competir y llegar a la postemporada.

Correa tenía tres jonrones, 16 impulsadas y un OPS de .787 en 32 juegos disputados antes de lesionarse. Cabe recordar que sus pactos en 2022 y 2023 con los Giants y Mets fueron cancelados por no pasar las pruebas médicas debido a su tobillo.

A continuación, repasamos algunos jugadores que podrían estar en el radar de los Astros para ocupar el lugar de Correa en la alineación, aunque sus llegadas obligarían a mover a Peña a otra posición del infield.

1. C.J. Abrams

Abrams será agente libre en 2029 y tiene hasta ahora el mejor inicio de temporada de su carrera. Para que los Nationals quieran dejar ir a su campocorto estrella, los Astros deben darles prospectos muy cotizados. Abrams es líder en carreras impulsadas en la MLB con 33, tiene .299 de average, con 9 jonrones en 36 juegos. De hecho, proyecta superar su máxima cantidad de cuadrangulares en una temporada, en 2024, cuando fue seleccionado al único Juego de Estrellas de su carrera, en el año que conectó 20 bambinazos. Tiene también 7 bases robadas en lo que va de campaña.

2. Geraldo Perdomo

Los Astros deben aprovechar que Geraldo Perdomo, campocorto de los Arizona Diamondbacks, no ha tenido un buen inicio de campaña. Sin embargo, viene de una gran temporada en 2025 y es uno de los mejores en su posición en el viejo circuito. El quisqueyano de 26 años de edad batea para .239, con 2 jonrones, 11 carreras remolcadas, 20 boletos y 17 ponches, en 32 encuentros. Tiene una convocatoria al All-Star en su carrera y es un jugador muy completo defensivamente.

3. Anthony Volpe

Los Yankees tienen a Anthony Volpe en las ligas menores y buscar cambiarle sería interesante para ellos, ya que José Caballero está haciendo un buen trabajo en ligas menores y George Lombard Jr. parece ser el campocorto de los Yankees en el futuro. Volpe tuvo un desempeño irregular en 153 partidos en la temporada pasada. Dejó línea ofensiva de .212/.272/.391 con un OPS de .663, 19 jonrones y 72 carreras impulsadas. También tuvo la mayor cantidad de errores para un defensor del campocorto de la Liga Americana, con 19.

4. Trevor Story.

Story ha quedado en deuda con los Red Sox desde que llegó a la organización. Pero sigue siendo un jugador de experiencia, que puede acoplarse a cualquier rol. Boston podría escuchar ofertas por el veterano, buscando jóvenes en el conjunto de Houston. Tiene .203 de average, con 2 jonrones y 18 carreras remolcadas en 35 encuentros disputados. Tiene 33 años de edad y podría asimilar el reto de ir a otra organización en un rol no tan protagónico.

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