Carlos Correa se pierde el resto de la temporada por lesión en el tobillo

Los Houston Astros tendrán una larga temporada, después de conocer la noticia de que una de sus principales estrellas, Carlos Correa, se perderá el resto de la campaña por necesitar una cirugía para reparar un desgarro en un tendón del tobillo izquierdo.

El infielder boricua tendrá una recuperación de entre 6 y 8 meses y su equipo, que está en el penúltimo lugar de su división con récord de 15 y 22, lamenta tan importante baja.

El campocorto fue retirado de la alineación en el compromiso que los Astros disputaron el martes contra los Dodgers. Se lesionó mientras practicaba en la jaula de bateo. En su explicación, el tres veces seleccionado al Juego de Estrellas cayó al suelo mientras hacía un swing y después no pudo apoyarse de su tobillo.

No es la primera vez que Correa tiene problemas con el tobillo. Cabe recordar que el puertorriqueño firmó un contrato de 13 años y 350 millones de dólares con los San Francisco Giants, pero luego el equipo canceló el pacto por las preocupaciones que generó el tobillo derecho.

Luego le pasó la misma situación con los New York Mets, en 2023, equipo con el que acordó por 12 años y 315 millones de dólares. El acuerdo también se canceló por el mismo problema.

Después de todo eso, Correa finalmente firmó con los Minnesota Twins, en un acuerdo de seis años y 200 millones de dólares. El año pasado volvió a los Astros y nuevamente pasará por el quirófano.

Correa, de 31 años de edad, tenía tres jonrones, 16 impulsadas y un OPS de .787 en 32 juegos disputados antes de lesionarse. Bajo una situación tan complicada como la que tienen los Astros, la baja del boricua compromete las posibilidades de Houston de clasificar a la postemporada.

Los Astros han tenido una temporada complicada por problemas de lesiones. Jeremy Peña, Josh Hader, Yainer Díaz, Hunter Brown, Tatsuya Imai, Cristian Javier y Ronel Blanco no están disponibles en estos momentos para el manager Joe Espada.

“Carlos es una piedra angular en este clubhouse”, dijo el primera base de los Astros, Christian Walker, a MLB.com. “Los muchachos se apoyan en él. Lo buscamos como líder. Sé que su presencia seguirá sintiéndose, pero simplemente vamos a seguir orando por él y manteniéndonos positivos”.

Los Astros jugarán esta noche ante los Dodgers con la baja de Correa, quien estaría de regreso para el Spring Training de la temporada que viene.

Más contenido de MLB