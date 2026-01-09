Las 4 ciudades sede del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Cuatro estadios, cuatro ciudades y tres países exhibirán todos sus dotes de anfitriones en un Clásico Mundial de Béisbol de 2026 que engalanará al deporte internacional del 4 al 17 de marzo.

En efecto Japón, Puerto Rico y Estados Unidos volverán a ser el epicentro de la acción con el bate y la pelota, dado que fungirán de sedes para la sexta edición de un WBC que contará con las figuras más icónicas de la actualidad en MLB.

Sin dudas, cada parque ha sido elegido en función de su enorme infraestructura, historia y capacidad para albergar grandes eventos de béisbol, garantizando una experiencia única para fanáticos y turistas, igual que a la hora de ofrecer un camino de mayor emoción hacia la coronación de la mejor selección nacional.

En consecuencia, Sports Illustrated presentará una lista con las cuatro sedes de este Clásico Mundial de Béisbol, el cual centrará la atención de los seguidores de esta disciplina durante más de dos semanas.

1. Tokyo Dome | Tokio, Japón

El Tokyo Dome siempre ha sido sede del Clásico Mundial de Béisbol | Yuki Taguchi/GettyImages

Ubicado en el corazón de Tokio, el mítico Domo es uno de los estadios más grandes y emblemáticos del béisbol a nivel global, mismo que posee capacidad de 45.600 espectadores para el béisbol. Entretanto, será la casa del Grupo C de la primera fase de la venidera cita, lo que significa que acogerá a Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipéi y, por supuesto, a la escuadra nipona con la luminaria de dos vías, Shohei Ohtani.



Por si fuera poco, dicho recinto es el único que ha estado presente en todas las ediciones del Clásico Mundial desde su inicio, en 2006, reafirmando su importancia histórica en la pelota internacional.

2. Estadio Hiram Bithorn | San Juan, Puerto Rico

El Hiram Bithorn es un clásico en el WBC | Al Bello/GettyImages

En 2026 la capital de Borinquen albergará el Grupo A, donde competirán selecciones como la anfitriona, Puerto Rico, junto a Cuba, Canadá, Panamá y Colombia; por ende, se espera un ambiente intenso y lleno de tradición beisbolera. Asimismo, el legendario Hiram Bithorn tiene un aforo cercano a 19.000 aficionados, siendo una verdadera referencia en la zona caribeña.



Por último, este estadio ha sido sede del Clásico en tres ediciones anteriores: 2006; 2009 y 2013, así que su regreso representa un momento especial para los seguidores locales, acostumbrados a recibir a la crema y nata de este deporte, incluyendo Series del Caribe y encuentros oficiales de Grandes Ligas.

3. Daikin Park | Houston (Texas), Estados Unidos

La casa de los Houston Astros se estrenará en el Clásico Mundial de Béisbol | Houston Astros/GettyImages

El otrora Minute Maid Park, el parque de los Astros puede acoger sobre los 41.000 espectadores y cuenta con techo retráctil y modernas instalaciones, convirtiéndose en un escenario ideal para torneos de este calibre. De ese modo, en Houston se disputará la acción de un Grupo Ben el que dirán presentes combinados de la talla de Estados Unidos y sus estrellas de MLB, así como México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.



A diferencia de Tokio y San Juan, Houston y el estado de Texas serán organizadores del WBC por primera ocasión, marcando un hito para un escenario que ha gozado de la realización de cinco Series Mundiales en el siglo XXI.

4. loanDepot Park | Miami (Florida), Estados Unidos

Japón se coronó en el pasado Clásico Mundial de Béisbol en Miami | Gene Wang - Capture At Media/GettyImages

No podía faltar el IoanDepot Park en la mediática ciudad del sur de la Florida, el cual no sólo se vestirá de sede del segmento D en 2026 (Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua), pues acogerá los cuartos de final, las semis y, al igual que en 2023, el cotejo cumbre del torneo. El hogar de los Marlins presenta una capacidad aproximada de 36.700 personas, aunado a un diseño moderno y un techo retráctil que lo transforma en apto para cualquier condición climática.



Tras la épica definición del pasado Clásico Mundial entre Estados Unidos y el a la postre campeón, Japón, sumado a batallas vibrantes entre selecciones potentes en dicha justa, Miami espera volver a vivir batallas para la posteridad en este deporte.