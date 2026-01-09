Boletos del Clásico Mundial de Béisbol de 2026: Precios y venta de entradas y abonos

La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol volverá a reunir a las mejores selecciones del planeta en 2026, dado que se celebrará del 4 al 17 de marzo en cuatro grandes sedes: Tokio (Japón); San Juan (Puerto Rico), Houston (Estados Unidos) y Miami (Estados Unidos).

Japón, encabezada por la luminaria de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, defenderá su corona en un evento que combina pasión nacional con la presencia de las estrellas de MLB, motivo por el que ya está generando gran expectación y, con ello, un interés creciente por los boletos.

Que nadie dude que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ofrece una amplia gama de precios para todos los bolsillos: desde entradas populares y asequibles hasta opciones VIP. Eso sí, planear con antelación se antoja clave a fin de asegurar tickets económicos para uno de los torneos más emocionantes del deporte internacional.

Shohei Ohtani seguramente lanzará en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 | Yuki Taguchi/GettyImages

¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Mundial de 2026 en Tokio?

El tradicional Tokyo Dome volverá a albergar un grupo de la fase inicial del WBC. En esta ocasión, el C, donde la selección nipona rivalizará ante Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi.

Para la ronda en Tokio, el sitio oficial del evento (mlb.com) publica la lista de precios en yenes japoneses según categoría y sección, que pueden ir desde opciones económicas (unos 30–38 dólares estadounidenses, para asientos de grada más altos, hasta tickets premium y paquetes de hospitalidad con precios mucho más elevados.

También hay suites y áreas especiales que superan ampliamente los precios de los asiento estándar, y que al cambio pasan de 80 y 100 dólares en moneda estadounidense.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Mundial de 2026 en San Juan?

Una vez más, el Hiram Bithorn de San Juan albergará un grupo del Clásico. De hecho, el local, Puerto Rico, compartirá el segmento A con Canadá, Panamá y Colombia.

Pues las entradas para los juegos individuales tienen gran variedad de coste, según zona y cercanía al campo. En la venta oficial de boletos, mediante el portal del torneo, se publican opciones accesibles y premium:

Bleachers o gradas populares: de $20 a $35.

General: de $35 a $75.

Preferencia A: de $55 a $155.

Preferencia B: de $50 a $135.

Palco A: de $90 a $225.

Palco B: de $60 a $175.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Mundial de 2026 en Houston?

El Daikin Park y la ciudad de Houston se estrenarán como anfitriones del Clásico Mundial, puesto que recibirán a las naciones del Grupo B, incluyendo la favorita, Estados Unidos (más México, Italia, Gran Bretaña y Brasil), con Aaron Judge en rol de capitán y máximo referente,

Claro que, a diferencia de otros recintos, el feudo de los Houston Astros abrirá la venta de tickets para el WBC el 15 de enero, al margen de que en mercados de reventa autorizada como Viagogo y StubHub ya se pueden adquirir algunas localidades.

Bleachers o gradas populares: de $40 a $140.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Mundial de 2026 en Miami?

Caso similar al del Daikin Park, dado que el IoanDepot Park, mismo que fungió de sede de la final en la edición del 2023, y hará lo propio en el venidero evento, haciéndose cargo también de las semifinales y del Grupo D (Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israely Nicaragua), todavía no lanza de manera oficial la venta de entradas, más allá de que estas se pueden conseguir en Viagogo y StubHub.

Bleachers o gradas populares: de $35 a $100.

¿Cuánto cuestan los abonos por estadio del Clásico Mundial de 2026?

A pesar de que falta por conocerse el costo de los boletos en los estadios de dos sedes, Houston y Miami, mientras que en Tokio y San Juan solamente informan acerca de las entradas por juego, es factible sacar un calculo del precio de los abonos para el Clásico Mundial de 2026.

Tokyo Dome (Tokio, Japón): generales: $500 dólares. VIP: 1.500.000

Estadio Hiram Bithorn (San Juan, Puerto Rico): generales: de $350 a $750. Preferencia: de de $550 a $1.550. Palcos: de $600 a $2.250.

Daikin Park (Houston, Estados Unidos): los boletos individuales y abonos se conocerán a partir del 15 de enero.

IoanDepot Park (Miami, Estados Unidos): los boletos individuales y abonos se conocerán a partir del 15 de enero.

¿Cómo conseguir entradas baratas para el Clásico Mundial de 2026?

A continuación, algunos tips para encontrar tickets baratos o económicos para el WBC 2026:

Comprar en preventa: tomar en cuenta que al registrarse en la web oficial del evento se reciben alertas por correo electrónico sobre las fechas de lanzamiento y promociones.

Elegir partidos de menor demanda: los juegos de fase de grupos o entre países con menor seguimiento suelen ofrecer entradas más económicas.

Comprar en mercados secundarios con cautela: en ocasiones, a medida que se acerca la fecha del cotejo, algunos precios en reventa bajan notablemente, pero es importante verificar la autenticidad (comprar en sitios con garantía al comprador).