4 equipos que pueden darle $500 millones a Ronald Acuña Jr. si los Braves no extienden su contrato

Ronald Acuña Jr. está amarrado a los Atlanta Braves hasta la temporada 2028. El contrato tiene opciones de club para las temporadas 2027 y 2028, las cuales ejercerá la organización, ya que el dinero establecido está muy por debajo de lo que vale el venezolano.

El jardinero firmó en 2019 un contrato de ocho años garantizados por 100 millones de dólares con un salario promedio anual de $12.5 millones. En 2025, el venezolano recibió $17 millones, la misma cantidad que establecen las opciones del club para las dos últimas campañas.

Acuña Jr. tendrá 30 años de edad en 2028, cuando finalice su contrato con Atlanta. Si se mantiene sano y su producción continúa, puede recibir un contrato de unos $500 millones por 8 temporadas.

Se habla de que Atlanta está pensando en la posibilidad de hacerle una oferta de renovación para que se mantenga en el club por el resto de su carrera, pero hasta ahora no ha llegado la oferta sobre la mesa.

En un caso hipotético de que Atlanta no ofrezca una renovación, analizamos cuatro equipos que sí estarían dispuestos a darle $500 millones al jardinero tras la temporada de 2028.

1. Los Angeles Dodgers

Sabemos que es un equipo acostumbrado a este tipo de contratos. Se han manejado bajo las opciones de pagos diferidos, como hicieron con Shohei Ohtani y para Acuña Jr., un jugador propenso a lesiones, estaría muy bien aceptar un pacto de $500 millones, así el dinero lo vaya a ver reflejado en su cuenta en algunos años. Para los Dodgers sería ideal sumar al patrullero de los Braves, ya que haría una gran dupla ofensiva con el japonés Ohtani. El MVP de la Liga Nacional en 2023 podría unirse al ganador del mismo premio en las dos últimas campañas.

2. New York Mets

Los Mets tienen la capacidad económica para ofrecer un pacto de este calibre a un jugador estelar como Ronald Acuña Jr. De hecho, el venezolano tiene una gran relación con el dominicano Juan Soto, por lo que sería toda una proeza unirlos en el mismo lineup. Acuña Jr. es ganador de un MVP y tres Bates de Plata y cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas. El dueño del equipo, Steve Cohen, ha puesto a disposición del club su gran fortuna, así que no sería un problema darle un cheque millonario de $500 millones al venezolano.

3. San Diego Padres

Acuña Jr. también tiene una gran relación con Fernando Tatís Jr., quien seguramente ayudaría a que se diera la transacción. Los Padres son un equipo ideal para el venezolano, ya que tienen mucha presencia latina y el mercado de California sería ideal para un jugador de sus características. Ya los Padres perdieron en su momento a Juan Soto y el año pasado no pudieron renovar a Luis Arráez. Conseguir a un pelotero como Acuña Jr., que puede robar bases y batear para poder, cambiaría por completo a la organización y les daría la posibilidad de un campeonato.

4. New York Yankees

El mercado está preparado para que los Yankees hagan una gran oferta en 2028 por el venezolano Acuña Jr. Verle jugar en los jardines junto a Aaron Judge sería unir a quizás los dos mejores jugadores de su posición en un mismo equipo. El músculo financiero del equipo del Bronx podría hacer un esfuerzo por convencer a Acuña Jr., aunque en los últimos años han sido un poco tímidos en la agencia libre.

