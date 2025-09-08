4 equipos que pueden firmar a Salvador Pérez cuando sea agente libre en 2027

La temporada de 2025 de MLB es la número 14 en la carrera de Salvador Pérez, y también la última garantizada en el contrato que ata al receptor a los Kansas City Royals.

Entre los analistas de Grandes Ligas se da por sentado que el equipo ejercerá su opción de club para 2026 por 13.5 millones de dólares, pero todavía quedaría latente la posibilidad de que se convierta en agente libre en 2027.

Si en Kansas City no retienen a Pérez y llega a estar disponible en el mercado abierto, podría recibir algunas ofertas. Después de todo hablamos de un ganador de 5 Guantes de Oro y 5 Bates de Plata, un campeón de Serie Mundial que podría también jugar en la inicial y que puede aportar mucho con su experiencia, además de que no requerirá un contrato largo.

1. San Diego Padres

No está claro el camino que tomarán los Padres después de la temporada de 2025, pero si deciden mantener un equipo competitivo pueden pensar en blindarse con Salvador Pérez para darle profundidad a la receptoría. Eso por una parte, porque también estarían adquiriendo a un buen candidato para la primera base y el rol de bateador designado. Si el veterano jugador venezolano puede mantenerse sano y con buen nivel, de seguro entraría en el radar del equipo de San Diego, que ha estado buscando darle estabilidad a esta posición.

2. New York Mets

Los metropolitanos tienen grandes aspiraciones a largo plazo y ya han demostrado que están dispuestos a hacer los movimientos necesarios para ensamblar un equipo ganador. Su receptor Luis Torrens será agente libre en 2027 y aunque siguen esperando que el venezolano Francisco Álvarez sea el titular detrás del plato, ha tenido tantas lesiones que podrían poner su mirada en su compatriota, Salvador Pérez, si llega a estar disponible en el mercado. La experiencia del veterano en postemporada puede ser un plus para el conjunto de Queens y sería valioso en varios roles.

3. Philadelphia Phillies

Otro equipo que necesitará ayuda con la receptoría en el corto plazo es el de Filadelfia, que sigue en deuda con su afición en su lucha por dar el golpe y sumar otro título a sus vitrinas. El veterano J.T. Realmuto será agente libre en 2026, pero independientemente de lo que suceda con él podrían considerar ir por la firma de Salvador Pérez en la agencia libre para darle más profundidad a la alineación ofensiva. A pesar de su edad Pérez es una buena opción que no resultará demasiado costosa.

4. Boston Red Sox

En el equipo de Boston no tuvieron problemas para acostumbrarse a vivir sin Rafael Devers y aunque han tenido una buena temporada en 2025, en las oficinas gerenciales saben que tienen mucho trabajo por delante para reordenar al grupo. Una de las posiciones que necesita atención es la receptoría (y también se cree que buscarán un primera base, aunque Triston Casas debe regresar en 2026), lo que puede ponerlos en la lista de pretendientes del venezolano Salvador Pérez si no consigue permanecer en Kansas City y sale al mercado de agentes libres.