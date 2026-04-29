4 errores deportivos que llevaron a los Boston Red Sox a la crisis en 2026

A Garrett Crochet, que acaba de ser inscrito en la lista de lesionados, le parece que Alex Cora y el resto de los coaches despedidos por los Boston Red Sox el sábado pagaron las consecuencias de pecados ajenos.

Y aunque el lanzador se refirió puntualmente al pobre desempeño de los jugadores del equipo, los analistas de MLB le dan la razón porque piensan que los técnicos desvinculados también expiaron los errores que cometió la gerencia en el receso de la temporada.

Ya la polémica con Rafael Devers en 2025 dejaba ver fallas dentro de la organización, pero en el invierno se cometieron varios errores gerenciales que ahora tienen consecuencias. Los Red Sox no han abandonado el último lugar de la División Este de la Liga Americana y al día de hoy tienen seis derrotas en sus últimos 10 juegos.

1. Dejar ir a Alex Bregman

A los Red Sox los tomó por sorpresa que Bregman firmara con los Cubs en la agencia libre. Esa decisión echó por tierra todo el plan para la temporada de 2026. La ofensiva quedó desguarnecida (todavía no consiguen la fórmula para producir de manera consistente) y tuvieron que ir por Caleb Durbin para que jugara en tercera base. No retener a Bregman, una adquisición que les costó la salida de Rafael Devers, fue un grave error que comenzó cuando le dieron opción de salida tan pronto.

2. No firmar a Pete Alonso

El “Oso Polar” estuvo negociando con Boston en la agencia libre, pero terminó marchándose a Baltimore. Recientemente el inicialista dijo que los Orioles no sólo le hicieron una mejor oferta económica, sino que mostraron “más ambición” en sus objetivos que los Red Sox. Ahora Alonso tiene cuatro jonrones, seis dobles y 12 carreras impulsadas, una producción que hubiese cambiado la historia de los patirrojos.

3. La estrategia en el mercado de invierno

La gerencia de los Red Sox recibió críticas durante meses por su pasividad en el mercado de invierno y no fue hasta enero cuando firmaron a su primer agente libre. Al perder a Bregman decidieron apostar por una estrategia de “evitar carreras” que los llevó a blindar el cuerpo de lanzadores con la esperanza de que fuese suficiente para competir en la división. Obviamente, no se tradujo en el éxito que esperaban.

4. No cambiar a jugadores jóvenes revalorizados

Entre los señalamientos que ha recibido Craig Breslow está el hecho de no haber podido aprovechar la sobrepoblación de outfielders para pactar cambios que llevaran piezas que hicieran diferencia en la escuadra. No pudo cambiar a Masataka Yoshida, no aprovechó cuando Jarren Duran y algunos lanzadores jóvenes tuvieron un alto valor de mercado y además le dieron una extensión millonaria a Kristian Campbell, que fracasó en la segunda base en 2025 y está en las ligas menores.

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