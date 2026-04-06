¿A qué se debe el mal inicio de temporada de los Boston Red Sox en 2026?

El comienzo de la temporada 2026 de MLB ilusionaba a los seguidores de Boston Red Sox, que después de romper una racha de campañas sin avanzar a los playoffs veían a su escuadra llegar con aspiraciones al Opening Day, con algunas incorporaciones que apuntaban a reforzar la ofensiva y una rotación de abridores que se posicionaba a la vanguardia del circuito.

Después de dos semanas de acción, la realidad está muy lejos de ese panorama. Los Red Sox ocupan el último lugar en la División Este de la Liga Americana, con apenas dos victorias en nueve partidos, dos derrotas consecutivas y múltiples problemas en el funcionamiento del equipo que dirige el boricua Alex Cora.

Tras perder la serie contra San Diego Padres el novato Roman Anthony dio un paso al frente para asumir responsabilidades por este terrible comienzo del camino.

This is the first time since 1998 the Boston Red Sox have scored 2 or fewer runs in 4 of their first 8 games of a season. — Bob Nightengale (@BNightengale) April 4, 2026

"Simplemente necesitamos mejorar. Es una racha difícil y necesitamos encontrar la manera de aportar más energía y ser mejores", dijo Anthony a Gabrielle Starr del Boston Herald. “Esto es inaceptable. Es inaceptable para los aficionados. Es inaceptable para el nivel que nos hemos fijado”.

¿Qué dice Alex Cora del mal momento de los Red Sox?

A pesar del récord negativo y lo que han mostrado en el campo, Cora no tiene las alarmas encendidas. Quedan más de 150 juegos en el calendario y el estratega confía en que con paciencia verán cambiar los resultados. Incluso puede ver elementos rescatables.

“Haremos ajustes. Pero creo que hoy hubo algunas señales positivas, otras que se mantuvieron igual”, declaró a Marcos Grunfeld de El Emergente. “Pero hay que mantener el rumbo. Así funcionan las cosas. No se puede reaccionar de forma exagerada en esta serie. Hay que jugar mejor. Esa es la clave. No importa si cambiamos la alineación o lo que hagamos. Si mañana nos presentamos a la una y trabajamos temprano, igual tenemos que jugar mejor de siete a diez”.

¿En dónde ha estado el problema?

Como habitualmente sucede en las rachas negativas, en el mal momento de los Red Sox han confluido problemas en varios departamentos. Para algunos analistas, hay elementos que se explican con el impacto que ha causado perder a Alex Bregman en la agencia libre. Pero hay mucho más.

Inconsistencia en la rotación de abridores

En los pronósticos antes del Opening Day Boston aparecía como dueño del mejor grupo de abridores de la MLB. El talento sigue allí, pero no han conseguido mostrar todavía su mejor versión. El as Garrett Crochet tuvo una gran saluda de debut pero la segunda no estuvo al mismo nivel. El veterano Sonny Gray, que llegó en un cambio desde St. Louis y está llamado a ser clave con su experiencia, también tuvo una salida mediocre y otra buena.

El novato Connelly Early, el tercer mejor prospecto del equipo, parecía confirmar las credenciales que le llevaron a ganarle la batalla a Johan Oviedo pero también ha sido inconsistente. El dominicano Brayan Bello tuvo una mala primera salida y espera su oportunidad de redimirse, pero lo peor ha sido Ranger Suárez.

El zurdo venezolano fue la gran firma de la agencia libre y ha estado lejos de brillar en dos salidas (en 8.1 innings le han conectado 13 hits y tiene 8.64 de efectividad). Colectivamente, la rotación de Alex Cora está en los últimos lugares de la liga en efectividad 5.19 (27) y WHIP 1.43 (21) .

Bullpen sobreexigido

Como es natural, los problemas de la rotación han obligado al manager Cora a exigir a sus relevistas más de lo que quisiera. Y la poca producción ofensiva no ha dado mucha oportunidad de ver a las estrellas de los tramos finales: los preparadores Justin Slaten y Garrett Whitlock, antes del cerrador Aroldis Chapman.

Greg Weissert ha sido bateado con contundencia (le han dado jonrones en tres de sus primeras cinco apariciones) y para empeorar el panorama el cubano Oviedo está lesionado. Los relevistas de Boston tienen efectividad colectiva de 4.11 (15) y WHIP de 1.29 (13).

Ofensiva aletargada

La gerencia de los Red Sox no se quedó de brazos cruzados cuando Bregman se fue a Chicago y se movió en el mercado para adquirir en cambios a Caleb Durbin y Willson Contreras. Pero entre los dos tienen siete hits en 59 turnos y el veterano campocorto Trevor Story, aunque está sano, batea para .119/.119/.214 como segundo en el lineup.

El referente ofensivo ha sido el outfielder venezolano Wilyer Abreu, que tiene cuatro dobles, tres jonrones y un OPS de 1.301, pero necesita que lo respalden. La esperanza de Cora es que Roman Anthony pronto pueda enracharse y que Contreras consiga despertar. Colectivamente, Boston tiene average de .226 (17), OBP de .297 (22) y slugging de.372 (16).

Más contenido de los Boston Red Sox