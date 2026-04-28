4 errores deportivos que llevaron a los Mets a la crisis en 2026

Que los New York Mets sean dueños del peor balance entre los equipos de MLB esta temporada con 9-19 ha desatado una tormenta en Queens y amenaza con cobrarse el empleo del manager Carlos Mendoza. Pero para algunos no es del todo sorprendente.

Si Mendoza no ha sido despedido a pesar de este terrible comienzo de campaña en el que incluso tuvieron una racha de 12 derrotas, es por una razón simple: no es el único responsable del descalabro de la escuadra metropolitana.

Los Mets atraviesan una crisis ofensiva de grandes dimensiones y también han tenido que lidiar con las lesiones de figuras clave, como es el caso actual de Francisco Lindor. Pero todas las complicaciones parten de una serie de malas decisiones que tomó la gerencia en la construcción del roster para 2026.

1. Firmar jugadores en posiciones que no son las suyas

New York Mets sorprendieron contratando a Bo Bichette como tercera base | Vincent Carchietta-Imagn Images

No estaba en los pronósticos ver llegar a Bo Bichette a los Mets en la agencia libre, sabiendo que el boricua Francisco Lindor es inamovible en el campocorto. Mayor fue la sorpresa cuando dijeron que la nueva adquisición se instalaría en la tercera base, una posición que nunca antes jugó en su carrera. Bichette es uno de los bateadores que no ha podido producir y la mudanza puede ser uno de los factores que lo afecten. También trajeron al dominicano Jorge Polanco para cubrir la ausencia de Pete Alonso en la inicial, a pesar de que es más un jugador del centro del infield. Polanco está lesionado y en un slump.

2. El cambio de Marcus Semien y Brandon Nimmo

No hay nada que objetar con la elección de Semien como segunda base, una posición en la que ha ganado dos Guantes de Oro aunque es un campocorto natural. Pero tenerlo a cambio de salir de un jugador como Nimmo, con el que los seguidores estaban tan identificados después de una carrera con los Mets, conllevaba a unas altas expectativas que no se han cumplido. Semien batea para promedio de .220 con sólo un cuadrangular, mientras que en Texas Nimmo lleva 12 extrabases y 12 remolcadas con .280 de average y .806 de OPS.

3. Contratar a Devin Williams como cerrador

A los Mets los tomó por sorpresa que Edwin Díaz se marchara a Los Angeles Dodgers en la agencia libre, pero fue un error contratar a Devin Williams para que asumiera el rol de cerrador. Estaban advertidos de lo que podía resultar, porque el derecho fracasó con los Yankees en 2025 en esta función (4.79 de efectividad, balance de 4-6 con 18 salvados) y ahora en Queens le está yendo todavía peor: su efectividad está en 9.00 en 10 apariciones, balance de 1-1 con dos juegos salvados y una oportunidad de rescate desperdiciada.

4. El cambio por Luis Robert

El primer error fue dejar ir a Pete Alonso (que tiene 3 jonrones y 10 impulsadas con los Orioles), lo que les deja dependientes del poder que puede aportar Juan Soto. El segundo, tomar el riesgo de ir por el cubano Luis Robert, que si bien cuando está sano es un jugador con una defensa de élite del jardín central y potencial para hacer daño en la ofensiva, tiene una preocupante tendencia a lesionarse y además ha sido inconsistente en su desempeño. No ha tenido problemas físicos, pero sí de rendimiento: batea para .224/.327/.329, OPS de .656 con 2 jonrones, 5 dobles y 8 remolcadas.

Más contenido de MLB