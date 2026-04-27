Juan Soto anuncia si la crisis de los Mets es culpa del manager Carlos Mendoza

El difícil inicio de campaña de los New York Mets continúa profundizándose. Tras ser barridos en casa por los Colorado Rockies en una doble cartelera dominical, el club de Queens volvió a quedar en el centro de las críticas por su pobre rendimiento ofensivo, igual que por un récord (9-19) que lo mantiene entre los peores de MLB, muy a pesar del regreso a la acción de su máxima estrella, Juan Soto.

En medio del complicado panorama, los rumores del posible despido del manager Carlos Mendoza se han incrementado. Eso sí, el venezolano y la gerencia parecen contar con el respaldo del núcleo fuerte de los peloteros.

No en vano, Soto enfatizó que sus Mets fueron construidos con expectativas altas y que ahora corresponde a los jugadores responder dentro del terreno, así que rechazó cualquier señalamiento hacia el dirigente sudamericano y hacia el presidente de operaciones, David Stearns.

"Como jugadores, tenemos que rendir. Esto no es culpa de Mendy ni de David (Stearns); ellos armaron un gran equipo y al final, somos nosotros quienes tenemos que salir al campo y rendir. Esto no es culpa de Mendoza en absoluto”, justificó La Fiera en SNY.

"This is not Mendy's fault or David's fault. They put a great team together. We have to be the ones that will go out there and perform. This is not [Carlos Mendoza's] fault at all."



- Juan Soto pic.twitter.com/iEIxKvQWyI — SNY (@SNYtv) April 26, 2026

Es que el panorama en ataque de la novena de Queens es preocupante, ya que acumula apenas 92 carreras anotadas en lo que va de temporada, cifra que representa la producción más baja de todas las mayores. Pues la falta de consistencia con el bate volvió a quedar expuesta durante la doble jornada frente a Colorado, en la que Nueva York sólo logró anotar una rayita.

A su vez, Mendoza reconoció a los medios la complejidad del momento que atraviesa su equipo y admitió sorpresa por el nivel de ineficacia ofensiva, aunado a asegurar que nunca había experimentado una situación similar desde el dugout. "Lo único que me preocupa es que tengo que motivar a los muchachos. Es una situación difícil y sé que las preguntas seguirán surgiendo, pero mi trabajo es encontrar la manera de sacarlos de este bache".

Al margen del nefasto registro de victorias y derrotas, los Mets comparten el sótano de la División Este de la Liga Nacional junto a Philadelphia Phillies, ambos a 10.5 juegos de la cima, en poder de los Atlanta Braves. Ahora, los del Citi Field tendrán una jornada de descanso antes de iniciar una serie de tres compromisos como locales contra Washington Nationals.

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