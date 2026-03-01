Los movimientos previos al Opening Day pueden ser claves en el desarrollo de un equipo en la temporada regular. Los últimos ajustes terminan siendo claves y Alex Cora, manager de los Boston Red Sox, acostumbra a hacer movimientos importantes en la pretemporada.

Boston tiene jugadores interesantes, con proyección, pero lo cierto es que no tienen una figura que sobresalga por encima del resto. Desde que salió Rafael Devers el año pasado y la salida de Alex Bregman al no querer renovar, ha hecho que el club quede un poco huérfano de figuras.

Hay dos escenarios que se pueden presentar en los próximos días: Boston podría utilizar alguna de sus piezas para buscar prospectos a futuro o también podrían pelear por alguna estrella entregando jugadores consolidados de su nómina.

Hay una sobrepoblación de jardineros en el equipo y también varios jugadores del infield que parecen no tener un lugar asegurado. Para hacer un movimiento importante, tienen que entregar buenas piezas.

A continuación, repasamos 4 jugadores de los Boston Red Sox que deberían ser cambiados antes del Opening Day,

1. Kutter Crawford

Si hay equipos que necesiten un abridor de emergencia antes del inicio de la temporada, le pueden preguntar a Boston por Kutter Crawford, quien no tiene un lugar en la rotación del equipo. Se perdió la temporada 2025 por una lesión en la muñeca y la última referencia de su actuación en la MLB es en 2024, cuando tuvo 33 aperturas y 183.2 entradas en 2024, con una efectividad aceptable de 4.36. Boston se reforzó con tres lanzadores abridores en la temporada baja: Johan Oviedo, Sonny Gray y Ranger Suárez y esto cambia un poco los planes de Crawford.

2. Triston Casas

No es un secreto para nadie que Triston Casas tiene tiempo en el mercado, aunque por las lesiones que ha tenido no ha generado tanto interés. Casas tiene competencia ahora en el equipo, con la llegada de Willson Contreras, quien parece estar seguro de ser el primera base titular del equipo. Casas tendría que buscar un puesto como designado, pero todo dependerá de sus actuaciones en el inicio de temporada. Hay muchos bates zurdos en el equipo y Casas no es imprescindible en el equipo.

3. Masataka Yoshida

Salir del japonés Masataka Yoshida es una decisión inteligente para Boston, sobre todo en términos económicos. Al asiático le quedan dos temporadas en su contrato y 37.2 millones de dólares en salario. Parece no haber espacio para él en la alineación titular de Boston, así que es una pieza que puede ser apetecible para otros equipos. Quizás unir a Yoshida con algún prospecto podría convencer a otra organización de sumar el contrato del japonés.

4. Kristian Campbell

En el Opening Day de 2025, Kristian Campbell era considerado el cuarto prospecto de Baseball America. Fue llamado temprano a Grandes Ligas, pero fue devuelto a Triple A ante algunas inconsistencias. En los jardines no parece tener un espacio en Boston y en el cuadro interior tampoco. Es un jugador con proyección, que puede generar interés en otros equipos. Caleb Durbin y Marcelo Mayer parecen tener una ventaja sobre él para el infield.

