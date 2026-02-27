Freddy Peralta será el abridor del Opening Day de los New York Mets

Llegar a una organización y recibir de inmediato la confirmación como abridor del Opening Day es el mayor honor para un lanzador. Ese es el privilegio que tendrá el dominicano Freddy Peralta, quien ha sido designado por los New York Mets para subir a la lomita en el primer juego de la temporada

Peralta llegó al equipo de Queens en enero, en un cambio con los Milwaukee Brewers. En el movimiento, los metropolitanos entregaron a dos cotizados prospectos, Jett Williams y Brandon Sproat, además del lanzador derecho Tobias Myers.

Los Brewers ejercieron la opción que tenían en su contrato por la temporada 2026, a cambio de 8 millones de dólares en salario. Luego lo cambiaron a los Mets y el conjunto metropolitano heredó ese acuerdo.

Será una importante temporada para Peralta, que buscará tener buenas actuaciones para conseguir una renovación o entrar a la agencia libre con posibilidades de lograr un acuerdo multianual.

El derecho viene de la mejor temporada de su carrera, con una efectividad de 2.70, un FIP de 3.64 y un WHIP de 1.07, además de 204 ponches y 17 victorias (líder en la Liga Nacional) en 33 aperturas. El dominicano culminó quinto en la votación para el Cy Young de la Liga Nacional.

El presidente de operaciones de los Mets, David Stearns, lo conocía a Peralta de su etapa en los Brewers y fue quien promovió el cambio. "La llegada de Freddy añade a otro abridor consolidado para liderar nuestra rotación... estamos encantados de poder traerlo a los Mets", dijo el ejecutivo cuando se publicó su acuerdo con los Mets.

La rotación del manager Carlos Mendoza iniciará con Peralta y también tendrá disponibles a Nolan McLean, David Peterson, Clay Holmes, Sean Manaea y Kodai Senga. De ese grupo uno de los lanzadores pasará a labores desde el bullpen.

“Estoy listo para esto”, señaló el derecho de 29 añosa LA Times. “Me siento orgulloso de estar aquí y formar parte de los Mets. Es un mercado diferente, una ciudad diferente.

“Mucho más fanáticos, mucha más gente mirando. Pero, siendo sincero, me gusta la competencia que voy a tener. Llevaba años pensando en lo que significa ser parte de un equipo de un gran mercado. Me emociona llegar a este equipo”.

El derecho pasó toda su carrera en Milwaukee, pero ahora está listo para colocarse el uniforme de los Mets y abrir el primer juego de la temporada.

