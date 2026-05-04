4 jugadores de los Boston Red Sox que no han cumplido con las expectativas en 2026

El despido del manager Alex Cora no tuvo el impacto que la gerencia hubiese esperado y no ha terminado la pesadilla para los Boston Red Sox en esta temporada de MLB.

El equipo de Nueva Inglaterra sigue ocupando el último lugar de la división, con el segundo peor récord de la Liga Americana (13-21), seis derrotas en sus últimos 10 juegos y varios jugadores lesionados.

Ahora dirigidos por Chad Tracy, los Red Sox han visto actuaciones decepcionantes de miembros de su plantilla que estaban llamados a figurar en un rol protagónico y necesitan que despierten.

1. Brayan Bello

En Boston han esperado grandes cosas del derecho al que le dieron una extensión de contrato millonaria y que comparaban con Pedro Martínez. Su mejoría en 2025 auguraba que ésta podía ser su gran temporada, pero no ha sido así en absoluto. Bello, de 27 años de edad, fue castigado con más de cuatro carreras en sus últimas tres salidas, tiene efectividad de 9.12 y apenas una vez ha llegado hasta el sexto inning en seis aperturas. Con dos miembros de la rotación en la lista de lesionados y otro en duda, necesitan que dé un paso al frente.

2. Jarren Duran

Los problemas ofensivos de los Red Sox tienen a varios “culpables” y uno de ellos es Jarren Duran. El outfielder de 29 años de edad ha sido campeón de triples de la Liga Americana en las últimas dos temporadas, pero en 29 juegos en 2026 no tiene ni el primer de estos batazos. También ha dado al menos 40 dobles en zafras consecutivas (2024 y 2025), pero sólo tiene ocho extrabases (tres jonrones) y 15 carreras impulsadas y promedios de .186/.246/.310 con OPS de .556. Varios analistas han señalado que Boston perdió una gran oportunidad de cambiarlo cuando tenía valor de retorno.

3. Roman Anthony

Con 21 años de edad, Anthony deslumbró en las primeras semanas de la temporada y venía apuntalado por su magnífico año de debut en 2025, cuando fue tercero en la votación para el Novato del Año. Pero en algún momento toda esa ilusión se desvaneció: empezó mostrar carencias defensivas que le costaron partidos a los Red Sox y su ofensiva se desplomó. Está bateando para .231/.357/.324 con OPS de .681, un jonrón, un triple, cinco dobles y apenas cinco remolcadas.

4. Garrett Crochet

El zurdo que fue finalista para el Cy Young de la Liga Americana en 2025 llegaba como el as de una rotación que tenía altas expectativas en esta temporada, pero que no ha estado a la altura de lo esperado. Crochet ha tenido algunos destellos de su dominio sobre el montículo, pero también vivió en 2026 la peor salida de su carrera: una de apenas 1.2 innings en los que recibió 10 carreras limpias. Sumaba 30.0 innings en 6 aperturas y su efectividad estaba en 6.30 cuando fue puesto en lista de lesionados la semana pasada.

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