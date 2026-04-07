4 jugadores que tienen los días contados si fracasan los Boston Red Sox en 2026

El manager Alex Cora cree que con paciencia conseguirán superar los malos resultados de este comienzo de la temporada de 2026 en MLB, pero la afición de los Boston Red Sox no piensa igual y comienzan a pedir que vendan al equipo.

Apenas está comenzando la campaña regular y hay tiempo para hacer ajustes y movimientos, pero existe el temor de que vuelvan a quedar fuera de los playoffs, como sucedió en tres de los últimos cuatros años.

Los Red Sox no sólo ocupan el último lugar en su división, sino que tienen apenas dos triunfos en sus primeros 10 partidos y han perdido tres de forma consecutiva con un diferencial de carreras de -17.

Queda mucho camino por recorrer, pero si no encuentran la fórmula para revertir este mal momento y vuelven a fracasar, habrá consecuencias y se verá la salida de varios jugadores.

1. Patrick Sandoval

Al zurdo de 29 años de edad le dieron un contrato de dos años a pesar de que estaba lesionado, y todavía no han podido verlo sobre el montículo. Sandoval no lanza en Grandes Ligas desde 2024 cuando hizo 16 aperturas antes de sufrir una rotura del flexor y una rotura del ligamento colateral cubital (UCL) en el codo izquierdo. Fue asignado a Doble A para que prepare su regreso a las mayores, pero su nombre está en primera línea para salir de la organización en cualquier momento.

2. Triston Casas

El futuro de Triston Casas en Boston ha estado en la cuerda floja desde hace tiempo, cuando los rumores apuntaban a que el equipo buscaba un primera base en el mercado. La llegada de Willson Contreras en un cambio antes del Opening Day no es un buen augurio. El inicialista de 26 años de edad rechazó una oferta de extensión de contrato y le quedan dos años de arbitraje antes de la agencia libre, pero no ha podido jugar desde mayo de 2025, cuando tuvo una ruptura del tendón rotuliano que lo llevó al quirófano.

3. Trevor Story

De seguro en la gerencia de Boston hubieran preferido que Story ejerciera su derecho a salirse del contrato en 2025, pero el campocorto eligió quedarse hasta el final y han tenido que lidiar con ello. Se mantuvo sano en 2025 después de haber jugado menos de 70 partidos entre 2023 y 2024, y defensivamente sigue siendo un referente. Pero no ha conseguido ayudar con la ofensiva (batea para .130 en lo que va de 2026 con un jonrón, un doble y cuatro remolcadas) y si los Red Sox quedan fuera de los playoffs de seguro promoverán su salida de la organización.

4. Kutter Crawford

Los Red Sox tenían grandes expectativas con Kutter Crawford, pero el derecho no ha podido estar a la altura. Tiene efectividad de por vida de 4.56 en 86 partidos repartidos en cuatro temporadas y no ha lanzado desde 2024 por lesiones. En 2025 tuvo una cirugía por fractura de la muñeca derecha y luego tuvo problemas en las rodillas. Ya tiene 30 años de edad y le quedan dos temporadas de arbitraje, pero podrían no ofrecerle contrato para 2027.

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