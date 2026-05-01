4 jugadores de los Mets que no han cumplido con las expectativas en 2026

Después de una dolorosa eliminación en la pasada temporada de MLB, los New York Mets esperaban dar vuelta a la página en 2026 con los movimientos que hizo la gerencia en el receso de invierno. Pero las cosas no han salido bien.

Los metropolitanos cerraron el mes de abril con su derrota número 21, tienen el peor récord entre los 30 equipos de Grandes Ligas con 10-21 y su porcentaje de victorias de .323 es el cuarto más bajo en la historia de la franquicia, sólo superado por los malos comienzos de 1962 (3-13), 1964 (2-10) y 1981 (4-10).

El manager Carlos Mendoza está en la mira y en medio de muchos rumores de despido, pero también es verdad que son pocos los jugadores de su roster que han tenido un buen desempeño. Apartando a Juan Soto y MJ Meléndez y a los lanzadores Clay Holmes, Huáscar Brazobán, Brooks Raley y Nolan McLean, todo lo demás son decepciones. Sin embargo, algunos se destacan en el tema de estar por debajo de las expectativas.

1. Francisco Lindor

El campocorto puertorriqueño está lesionado y estará fuera de acción por tiempo indefinido. A Lindor le tocó lidiar con la ausencia de Juan Soto por tres semanas pero no ha estado a la altura de lo que se espera de su producción ofensiva, con línea de .226/.314/.355 y OPS de .669 con dos dobles, dos jonrones, dos triples y apenas cinco remolcadas en 24 juegos. Defensivamente tampoco ha estado en su mejor momento, con inusuales errores que han tenido impacto en el equipo.

2. Luke Weaver

A Weaver lo trajeron en la agencia libre con la esperanza de que fuese tan efectivo en el rol de setup como lo fue con los Yankees en las últimas temporadas. Pero el derecho de excéntrica personalidad ha estado muy lejos del rendimiento que mostró en el Bronx y sus fallas se magnifican porque Devin Williams ha estado de nuevo inefectivo como cerrador. Weaver tiene efectividad de 6.00 en 12 apariciones, con 8 ponches y 4 boletos en 12.0 innings.

3. Mark Vientos

El infielder y bateador derecho de 26 años de edad sobrevivió a la reconformación de la plantilla que hizo la gerencia en el receso de temporada a pesar de que su nombre sonó como posible pieza de cambio. Con las lesiones que han aquejado a los Mets ha tenido la oportunidad de jugar seguido y se esperaba que aprovechara la oportunidad para dar un paso al frente, pero no ha podido rendir a la ofensiva y está bateando para promedios de .237/.289/.355 con OPS de .644, dos jonrones, tres dobles y ocho carreras impulsadas.

4. Marcus Semien

El cambio que trajo a Semien desde los Texas Rangers para que se apoderara de la segunda base fue uno de los granes movimientos de la gerencia de los Mets. Pero el veterano de 35 años de edad y 14 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas no ha podido ser ese bateador con seis campañas de al menos 20 cuadrangulares y ocho con por lo menos 20 dobles. Sus números son de .218/.275/.291, su OPS de .566 y ha conectado seis extrañases: un jonrón y cinco dobles con 9 carreras impulsadas.

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