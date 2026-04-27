Manager Carlos Mendoza revela si teme ser despedido por los New York Mets

Carlos Mendoza, manager de los New York Mets, sabe que si su equipo no comienza a ganar, su puesto como dirigente puede estar en peligro. Después del despido de Alex Cora como estratega de los Boston Red Sox, el venezolano puede ser el siguiente.

A Mendoza los periodistas le preguntaron en rueda de prensa si temía ser separado de su cargo, ante la situación del equipo, y su respuesta fue calmada. "Lo único que me preocupa es lograr que los muchachos reaccionen... mi trabajo es encontrar la manera de sacar a esos jugadores de este bache", dijo el venezolano, que está en su tercera temporada al frente del equipo.

Los Mets tienen apenas 2 victorias en sus últimos 10 encuentros, con un récord de 9 triunfos y 18 derrotas, ubicados en el último lugar de su división, igualados con los Philadelphia Phillies. En esta temporada, los metropolitanos atravesaron una racha de 12 derrotas al hilo.

Mendoza debutó con los Mets en la campaña 2024, llevando al equipo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En esa ocasión perdieron ante los campeones, Los Angeles Dodgers, pero el timonel dio una gran demostración de manejo de grupo y buenas estrategias para alcanzar esa instancia.

Carlos Mendoza is asked if he's worried about his job status: "The only thing I'm worried about is getting the guys going...my job is to find a way to get those guys out of the funk"



Mendoza answers "no" when asked if he's received any assurances about his job pic.twitter.com/YGYYzRnU5B — SNY Mets (@SNY_Mets) April 26, 2026

Sin embargo, los Mets cayeron eliminados en la temporada pasada, pese a tener al jugador más caro de todo el béisbol, como lo es Juan Soto. Para esta temporada se reforzaron bien, pero las derrotas han opacado la calidad de la plantilla del equipo.

Los Mets salieron de figuras de renombre como Pete Alonso y Edwin Díaz, pero también invirtieron trayendo a Queens a Freddy Peralta, Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette, Luis Robert Jr. y el cerrador Devin Williams.

Soto vio interrumpida su racha ofensiva de principio de temporada con una lesión que lo llevó a la lista de lesionados por primera vez desde 2021. Aunque ya ha regresado a la alineación, los Mets parecen ser un equipo que depende de la ofensiva del dominicano.

Un equipo que no avanza a una Serie Mundial desde 1986 debe tener poca paciencia. Aunque Mendoza parece tener el respaldo de la directiva del equipo, las victorias deben llegar para que pueda mantenerse con tranquilidad en su cargo.

Los Mets fueron blanqueados el domingo 3-0 por los Colorado Rockies y abren esta semana el martes jugando una serie contra los Washington Nationals. Ser barridos por Colorado, un equipo con pocas posibilidades de jugar en la postemporada, fue un duro golpe para Mendoza y sus dirigidos.

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