4 jugadores que podrían firmar los Yankees para juntarlos con Cody Bellinger

Aunque el gerente de los New York Yankees, Brian Cashman ha defendido su plantilla tal y como luce actualmente, los rumores en MLB revelan que el equipo no se conforma con la firma de Cody Bellinger y sigue sondeando el mercado en busca de piezas que le den profundidad al roster.

Un reporte de Jon Heyman para el New York Post, que fue compartido en MLB Network, afirma que los Yankees están “considerando cuatro bateadores derechos para formar equipo con Bellinger cuando concluya la temporada baja”.

En el Bronx tienen bateadores derecho formidables como el capitán y tres veces MVP Aaron Judge y el slugger Giancarlo Stanton, pero con las elevadas aspiraciones para esta campaña no está demás conseguir más soldados para el manager Aaron Boone. Estos son los candidatos que se mencionan.

1. Paul Goldschmidt

Hya reportes de que New York Yankees tienen contacto con Paul Goldschmidt en la agencia libre | Jeff Curry-Imagn Images

Hay reportes -incluyendo uno de SNY- de que los Yankees se han reunido con Paul Goldschmidt en este receso de invierno en el que el veterano es agente libre, tratando de pactar su regreso al Bronx. Se dijo que el inicialista de 38 años de edad está abierto a aceptar un rol como reserva y que según Jon Heyman “parece dispuesto a regresar”. Tenerlo como seguro en la defensa sería una buena noticia para Nueva York, después de verlo dar 10 jonrones y terminar con .274 de average y 45 remolcadas en 2025.

2. Ty France

A Ty France lo están vinculando con los Yankees | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

France, de 31 años de edad, es un inicialista ganador del Guante de Oro que acaba de jugar la Serie Mundial con Toronto Blue Jays y conoce bien la división Este de la Liga Americana. Aún así ha sido una sorpresa el reporte del periodista Chris Cotillo para MassLive, según el cual los Yankees están entre los equipos que lo persiguen en la agencia libre. En 2025 dejó números generales de .257/.320/.360 con OPS de .681, 7 jonrones, 25 dobles y 52 carreras impulsadas.

3. Austin Slater

New York Yankees ya tuvo a Austin Slater en 2025 | Vincent Carchietta-Imagn Images

Brendan Kuty, analista de The Athletic, maneja información sobre que los Yankees le hicieron una oferta con un contrato de Grandes Ligas a Austin Slater a principios de este receso de temporada. El jugador de 33 años de edad puede jugar en primera base y el jardín izquierdo y llegó a Nueva York antes de la fecha límite de cambios, pero se lesionó poco después de su adquisición.

4. Randal Grichuk

¿Llegará al fin Randal Grichuk a los Yankees? | Jay Biggerstaff-Imagn Images

Es justamente el periodista de The Athletic quien menciona a Randal Grichuk como uno de los jugadores a los que la gerencia de los Yankees estaría considerando como una opción para darle profundidad al roster. La experiencia del jardinero derecho que tiene 12 temporadas en las Grandes Ligas podría ser útil para el equipo del Bronx y lo llegaron a tener en la lista como un objetivo durante la campaña pasada.

Más noticias sobre los New York Yankees