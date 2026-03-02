4 jugadores que pueden entregar los Yankees en el cambio con Rangers por Corey Seager

El periodista Joel Sherman reveló que las franquicias que protagonizan el clásico de MLB, New York Yankees y Boston Red Sox, sostuvieron conversaciones en paralelo con los Texas Rangers para evaluar un posible canje de Corey Seager la temporada pasada.

De hecho, el torpedero de 31 años mantiene su estatus elitista pese a un 2025 marcado por inconvenientes físicos. En 102 encuentros disputados en 2025 el cañonero zurdo registró 6.2 WAR y .271 de promedio de bateo con 21 cuadrangulares, 50 impulsadas y un OPS de .860, aunque su impacto ofensivo volvió a quedar en evidencia, sin importar las dos lesiones sufridas en los isquiotibiales a inicios de curso y una apendicectomía a finales de agosto.

De ese modo, es evidente que una adición como la del cinco veces All Star daría un salto cualitativo tremendo a la posición 6 de los Yankees, y más considerando la involución exhibida por el antiguo prospecto Anthony Volpe, tanto con el bate como con el guante en el calendario anterior.

Por ende, los Bombarderos del Bronx harían muy bien entregando algunos peloteros, incluyendo promesas, a los Rangers y consiguiendo a un Seager al que todavía le restan seis campañas y más de 189 millones de dólares pendientes por cobrar de su actual contrato. A continuación, se mencionará cuatro jugadores que podrían ser enviados de Nueva York a Texas en semejante operación a finales de julio en el "deadline".

4. Austin Wells

Aunque lleva dos zafras de franca evolución e incluso tuvo argumentos para ir al Juego de Estrellas en 2025, los Yankees se verían obligados a deshacerse de su receptor titular y con pacto laboral hasta 2029, junto con otras piezas, a fin de convencer a los texanos de entregar al ex Los Angeles Dodgers.



De hecho, si el gerente general de los mulos, Brian Cashman, envía a Wells a Arlington, es probable que el manager Aaron Boone pruebe a Ben Rice, de enorme ofensiva, en plan de catcher y así el súper prospecto Spencer Jones o Cody Bellinger pasen a ocupar la inicial.

3. Jasson Domínguez

Jasson Domínguez podría vivir su último curso con los Yankees | Wendell Cruz-Imagn Images

Es un hecho que El Marciano, salvo que exhiba su potencial en la primera mitad de campaña, es un activo a incluir en un paquete a cualquier divisa si los neoyorquinos desean potenciar su nómina. Es que el jardinero dominicano ha quedado a deber en sus recientes dos cursos de MLB.



Claro que un talento como el nacido en Esperanza, aún de 23 años de edad, seguro gustaría a Texas a la hora de meditar mandar a su campocorto estrella al Bronx.

2. George Lombard Jr.

Es el prospecto número 1 de la organización, según la web oficial de las mayores; sin embargo, defiende la posición 6, así que, claramente, los Rangers mirarían con buenos ojos apoderarse de Lombard Jr. a cambio de Seager, que ya le dio a la franquicia una Serie Mundial pero cobra mucho dinero y ha lidiado con problemas físicos casi siempre.



Por su parte, la mentalidad de los Yankees es de "ganar o ganar"; en consecuencia, luce casi obligado a arriesgarse a traspasar potencial de futuro, sabiendo que eso no garantiza nada, para adquirir jerarquía, categoría y gen ganador en octubre.

1. Anthony Volpe

Quien fue el campocorto principal de los mulos en 2025 cosechó uno de los tres peores averages (.212) y OBP (.272) para miembros de dicha rol en la Americana. Por otro lado, los 19 errores cometidos se tradujeron en la peor cifra entre sus colegas en todo MLB, sin contar con que su .963 en porcentaje de fildeo y el .968 de carrera distan del que tiene que ostentar un torpedero de primera línea.



En otra palabras, en el Yankee Stadium bien pudieran evitar el atestiguar el colapso total de su otrora gran prospecto haciéndolo parte de una propuesta, agregando varias piezas de talento, en la operación por el doble MVP del Clásico de Otoño (2020 y 2023).

