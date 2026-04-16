4 jugadores que tienen los días contados en los New York Yankees en 2026

Los New York Yankees han perdido siete de sus últimos 10 juegos y cedieron el liderato de la división, y aunque se han visto un poco mejor en la serie contra los Angels, de seguro en la gerencia ya están buscando soluciones para el mal momento que atraviesa el equipo en este punto de la temporada de MLB.

En la organización del Bronx tienen grandes expectativas para esta campaña y la presión de una afición que ha esperado demasiado por un nuevo título, por lo que no hay tiempo que perder y para muchos jugadores el reloj corre y su salida de la organización está marcada.

Algunos serán usados como piezas de cambio en busca de jugadores que los lleven de regreso a la Serie Mundial, mientras que otros se quedarán sin un lugar en el roster por su bajo rendimiento o las condiciones de su contrato.

1. Randal Grichuk

Fue una sorpresa que Grichuk consiguiera hacer el roster del Opening Day, sobre todo por encima de Jasson Domínguez que bateó bien en la primavera. El veterano de 34 años de edad apenas dio el martes su primer hit de esta temporada y tiene promedios de apenas .063/.118/.125 y OPS de .243. Se dice que será el sacrificado para ceder su lugar en el roster en mayo, cuando Anthony Volpe termine su rehabilitación y recupere la titularidad del campocorto.

2. Luis Gil

El futuro del derecho dominicano en Nueva York está rodeado de dudas. Primero fue la decisión de Aaron Boone que comenzara la temporada en Triple A y ahora es porque en dos aperturas en Grandes Ligas tiene efectividad de 7.00 tras permitir siete carreras con ocho hits en 9.00 innings, en los que ha repartido siete ponches y cinco boletos. Cuando regresen Carlos Rodón y Gerrit Cole alguien perderá su lugar en la rotación y Gil apunta a ser uno de los señalados. Incluso se ha hablado de que puede ser cambiado a otro equipo.

3. Trent Grisham

El gerente Brian Cashman sentía como un éxito lograr que Grisham aceptara la oferta calificada para quedarse en la temporada de 2026, pero en este momento su continuidad más allá de esta campaña está en duda. El jardinero central, dos veces ganador del Guate de Oro, viene de dejar buenos números ofensivos en 2025, pero no ha podido replicar ese buen desempeño con el madero y será agente libre en el invierno. Con línea de .164/.324/.327, OPS de .651, dos jonrones (que dio en el mismo juego), un doble, un triple y 11 remolcadas, no parece candidato a recibir una oferta de extensión.

4. Jasson Domínguez

Después de haber sido intocable para los Yankees y titular del jardín izquierdo en 2025, Domínguez está sumido en la incertidumbre. No tiene lugar en el outfield del equipo de Aaron Boone y su nombre empieza a ser mencionado como posible pieza de cambio. Es factible verlo salir en un traspaso, porque seguro generara interés un jugador de 23 años de edad con experiencia en MLB, sobre todo si se mantiene encendido en Triple A, donde batea para .327/.456/.491, con .947 de OPS, 3 dobles, 2 jonrones, 8 carreras impulsadas y 8 bases robadas en 15 partidos.

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