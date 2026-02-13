4 jugadores de los Yankees que se jugarán sus puestos en 2026

Los New York Yankees comienzan los entrenamientos de primavera con más dudas que certezas. Mientras otros equipos se han reforzado de gran manera para la temporada del 2026, los del Bronx se han limitado a pocos movimientos de cara al Opening Day.

El gerente general del equipo, Brian Cashman, apareció en una entrevista rechazando la crítica de los fanáticos del equipo, que consideran que la gerencia no se ha movido en el mercado.

"Primero, tenemos buenos jugadores. Es una combinación de jugadores realmente talentosos. No es la misma plantilla que en 2025, yo diferiría ahí", dijo Cashman, según SNY. "Tenemos algunos jugadores que en algún momento regresarán de la lista de lesionados que son jugadores importantes; Gerrit Cole siendo, obviamente, uno de ellos".

La confianza de la gerencia está, pero hay jugadores que generan algunas dudas y tendrán en el 2026 el objetivo de ganarse su puesto para el futuro con la organización. A continuación, repasamos cada uno de esos casos.

1. Jazz Chisholm Jr.

Jazz Chisholm Jr. ha sido un jugador con tendencia a las lesiones | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Chisholm Jr. cuando está sano es uno de los mejores infielders del negocio y la velocidad y explosión que tiene es clave para los Yankees. Sin embargo, su salud y su presencia defensiva siguen dando de qué hablar. En las dos últimas campañas se ha lastimado y ha pasado largos episodios en la lista de lesionados. Su versatilidad es positiva, pero no es un guante por encima del promedio en ninguna posición. Bateó para .242 con 31 jonrones y 80 impulsadas en 2025, números bastante atractivos, pero las dudas que genera son más por lo propenso que ha sido a lesiones en su carrera.

2. Amed Rosario

Rosario puede jugar en varias posiciones del infield | Vincent Carchietta-Imagn Images

¿Es Rosario el jugador que necesitaban los Yankees para el infield? Todo apunta a que no, pero la gerencia confía en el veterano dominicano. Ha estado trabajando en la inicial, posición en la que peleará con Paul Goldschmidt. En 2025 jugó en la tercera base (33 juegos), segunda base (17), jardín derecho (6) y en un compromiso en el campocorto. En la temporada regular, dejó promedio de .276 con seis jonrones, 23 carreras impulsadas y slugging de .436. Es un jugador interesante, pero quizás los Yankees necesitaban un bateador más explosivo.

3. Trent Grisham

Trent Grisham viene de conectar 34 jonrones | Brad Penner-Imagn Images

Fue la gran sorpresa de los Yankees el año pasado, con la mejor temporada de su carrera: 34 jonrones y 74 carreras remolcadas. Sin embargo, hay ciertas dudas sobre si podrá mantener ese ritmo ofensivo en 2026, ya que a lo largo de su carrera ha sido un bateador muy alejado de esas cifras. Será muy importante ver en qué estado físico llega al campo de entrenamiento y su rendimiento en los juegos de exhibición pueden dar una respuesta sobre si es el jardinero que necesitan los Yankees.

4. Anthony Volpe

Volpe genera ciertas dudas por los 150 ponches que dejó en 2025 | Brad Penner-Imagn Images

Anthony Volpe es el jugador que genera más dudas de la plantilla previa a la temporada 2026. Ya tiene 24 años de edad y no es el novato sensación de su primera campaña. Viene de conectar 19 jonrones con 72 carreras impulsadas, cifras interesantes, pero apenas pudo ligar para .212, con un OBP de .272. Los Yankees necesitan que esté en las bases y la paciencia no suele ser una de sus virtudes en los turnos. Su tasa de ponches aumentó en 2025, coleccionando 150 K por apenas 43 boletos.

