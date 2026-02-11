Alex Cora anuncia al abridor de los Boston Red Sox del Opening Day de 2026

La rotación de los Boston Red Sox es una de las mejores de todo el beisbol, con lanzadores que podrían ser el as de cualquier equipo de la liga. Habían ciertas dudas sobre quién sería el abridor del Opening Day 2026, pero el manager Alex Cora anunció esta semana a su primer pitcher de la temporada.

Se trata del estelar Garrett Crochet, quien lanzará el 26 de marzo en Cinncinati ante los Reds. "Él abrirá en Cincinnati para el juego uno... terminemos con esto de una vez", dijo Cora en conferencia de prensa a los medios que cubren el inicio de los campos de entrenamiento.

En pleno encuentro con los periodistas, Crochet se acercó para hacer la escena aún más conmovedora. "¡Gracias!", le dijo el lanzador a su manager. El estratega respondió: "De nada".

Así transcurre el ambiente en los entrenamientos de los Red Sox, un equipo que se ha reforzado muy bien para la temporada 2026, sobre todo con la adición de un inicialista o bateador designado, como es el caso de Willson Contreras, un tercera base, como lo es Caleb Durbin, y otro iniciador, con la adición de Ranger Suárez.

Crochet ha sido una de las mejores adiciones que ha tenido el equipo de Boston en los últimos años. Firmó un contrato por seis años y $170 millones con los Red Sox y viene de una muy buena primera campaña.

"Él (Cora) había bromeado y lanzado indirectas en el pasado, pero yo sigo intentando trabajar como si estuviera luchando por hacer el equipo", comentó Crochet. "Abrir para este equipo en el Día Inaugural nuevamente es una sensación genial".

Lanzó 205.1 innings la temporada pasada, para liderar la Liga Americana en ese renglón. Dejó 255 ponches (también récord) con 18 victorias, 5 derrotas y 2.59 de efectividad. Todo un acierto para la gerencia, que ahora se frota las manos con la rotación que han armado.

Crochet estará acompañado de Suárez, que viene de ser uno de los mejores abridores de la Liga Nacional con los Phillies en 2025, de Brayan Bello, que viene de una excelente campaña, sumados a Sonny Gray y Johan Oviedo.

Es de los mejores cuerpos de iniciadores de todo el beisbol, teniendo una combinación perfecta entre zurdos y derechos, que hacen que el manager Cora se ilusione por una temporada en la que podrán pelear con los Yankees y los Blue Jays por la división Este de la Liga Americana.

Más noticias sobre los Boston Red Sox