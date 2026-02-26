Las 4 mayores amenazas al tricampeonato de los Dodgers en 2026

No hay duda de que el roster de Los Angeles Dodgers es el más completo de todo el beisbol y eso los convierte en claros favoritos para ganar la Serie Mundial de 2026. Después de dos campeonatos consecutivos, el equipo californiano se siguió reforzando y será difícil vencerlos este año.

Conseguir el tricampeonato es una tarea complicada, pero no imposible. Solo dos divisas han ganado tres veces seguidas: los Yankees (1936-39, 1949-53, 1998-2000) y los Athletics (1972-74).

Tener al mejor jugador del beisbol, Shohei Ohtani, es una razón de peso para pensar que los Dodgers pueden volver a ganar, pero también hay otras franquicias que se han reforzado muy bien para ser una dura competencia en el 2026.

Los Dodgers tienen un plantel veterano, con jugadores que podrían sufrir lesiones que limiten el impulso del equipo en la temporada. Lo que sí mejoraron con respecto al año pasado es el rol de cerrador, trayendo a Edwin Díaz, quien se puede considerar como el mejor taponero de la actualidad en las Grandes Ligas.

Pero para competir con los Dodgers, repasamos a los mejores conjuntos que pueden hacerle frente a los actuales campeones de la MLB.

1. Philadelphia Phillies

En la Liga Nacional, la competencia de los Dodgers son los Phillies, un equipo completo desde todo punto de vista. Si Zach Wheeler está sano, el equipo dirigido por Rob Thompson tiene una de las mejores rotaciones en todo el beisbol. Wheeler, Cristopher Sánchez, Jesús Luzardo y Aaron Nola podrían ser parte del cuerpo de iniciadores de los playoffs y eso pondría en aprietos a cualquier organización. Ver enfrentándose a estos dos equipos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional será toda una vedette para los verdaderos aficionados de este deporte. El equipo seguirá comandado en ofensiva por Bryce Harper y contarán con un cerrador estelar como Jhoan Durán.

2. Seattle Mariners

La gran pregunta es: ¿Será el 2026 el año de los Seattle Mariners? A pesar de la gran inversión año tras año, los Mariners pasan siempre de ser un equipo favorito a la gran decepción. Sin embargo, el año pasado quedaron muy cerca de disputar la Serie Mundial. Renovaron a Josh Naylor y trajeron a Brendan Donovan. Tienen a Julio Rodríguez, que es uno de los mejores jardineros centrales del juego y a Cal Raleigh, el mejor receptor ofensivo de las Grandes Ligas. En cuanto a pitcheo, tienen una rotación de alto calibre con Logan Gilbert, Bryan Woo, Luis Castillo, George Kirby y Bryce Miller. Las piezas para ganar están, solo falta que lo hagan realidad.

3. Boston Red Sox

Si hay un equipo que se reforzó bien para esta temporada, son los Boston Red Sox. Han mantenido un núcleo de peloteros jóvenes que parecen estar listos para dar el gran paso. Trajeron a los venezolanos Ranger Suárez y Willson Contreras para darle un poco más de estabilidad tanto a la rotación como a la alineación. Es un equipo que puede ganar su división en la Liga Americana y competir con cualquiera en los playoffs. El manager Alex Cora está listo para volver a llevar al equipo a una Serie Mundial.

4. New York Yankees

Siempre hay que contar con los Yankees. A pesar de que el equipo del Bronx no se reforzó mucho en la temporada muerta, si recuperan varias piezas lesionadas pueden hacer un gran trabajo en los playoffs. Se espera que tanto Gerrit Cole como Carlos Rodón se sumen a la rotación en la primera mitad de la campaña, después de superar sus lesiones. Tienen buenas adiciones en el bullpen con David Bednar y Camilo Doval, mientras que la ofensiva seguirá comandada por el MVP y capitán Aaron Judge. Desde 2009 no ganan una Serie Mundial y ya los aficionados empiezan a perder la paciencia, por eso la motivación en 2026 es mucho mayor.

