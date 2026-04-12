4 razones que explican el mal inicio de temporada de Julio Rodríguez con los Mariners

El equipo de Seattle Mariners comenzó la temporada de 2026 en MLB con grandes expectativas, pero las primeras semanas de acción los muestran lejos del nivel que necesitan para cumplirlas.

Y una de las razones que explican su mal récord (6-9, comparten la última posición en el Oeste de la Liga Americana con los Astros) es la sequía ofensiva de su astro, Julio Rodríguez.

El outfielder dominicano de 25 años de edad -que es dos veces All Star y ganador de un Bate de Plata- tiene una preocupante línea de .172/.262/.241, con OPS de .503, cuatro carreras impulsadas y solo dos extrabases entre sus 10 hits.

Su primer jonrón llego este sábado, en su juego 16 de este año, y aunque en Seattle esperan que sea un punto de inflexión, siguen tratando de encontrar explicación a su mal momento con el madero.

1. Aumento en la tasa de ponches

Rodríguez siempre ha tenido un alto número de abanicados y en cada una de sus cuatro primeras temporadas en las Grandes Ligas se ha ponchado al menos 145 veces (su tope personal son los 175 de 2023). Esta campaña esa tendencia parece haber empeorado, porque tiene más ponches que inatrapables (18 vs. 10). Tradicionalmente, entre marzo y abril, suele mostrar una tasa de ponches del 29.3%, pero con el paso de la campaña mejora y esa es la esperanza de los Mariners.

2. Mal contacto

La situación con Rodríguez en este momento es compleja, porque no sólo se poncha mucho, sino que cuando hace contacto no es efectivo y así lo demuestra su alta tasa de rollings. Antes del juego del sábado esa cifra estaba en 57.6% y explica, en buena medida, por qué tiene tan pocos extrabases en este comienzo de temporada. Un trabajo del portal de MLB hace una radiografía del dominicano: “Cuando el 62.5% de tus visitas al plato terminan en un ponche o en un rodado, tu línea de bateo probablemente no lucirá muy bien”.

3. La estrategia de los lanzadores

Los pitchers contrarios le han estado lanzando muy bajito a Julio Rodríguez, lo que puede ser una causa para su alto porcentaje de batazos por el suelo. También lo están trabajando con pitcheos adentro y se están cuidando mucho de dejarle pelotas en la zona de strike. En el portal de MLB explican: “Ha visto 214 pitcheos esta temporada y sólo seis han sido justo en el medio de la zona”. Sin embargo, esto no sólo habla de la estrategia de pitcheo, sino que también refleja que el dominicano no ha conseguido hacer los ajustes.

4. La velocidad de su swing

El análisis que hace Brian Murphy para MLB.com muestra un dato relevante: el swing de varios jugadores de los Mariners, incluyendo a Rodríguez, ha reportado una pérdida de velocidad de aproximadamente 0.7 mph. Esto se lo atribuyen a las bajas temperaturas en Seattle (y otras condiciones climáticas, como la densidad del aire) en estas primeras semanas, y de ser cierto su impacto se revertirá en los próximos días.

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