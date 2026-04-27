4 razones por las que fue injusto el despido de Alex Cora por los Boston Red Sox

El presidente de los Boston Red Sox, Sam Kennedy, explicó este domingo quién fue el que tomó la decisión de desvincularse del manager Alex Cora, en un movimiento que ha causado revuelo en MLB.

"Craig (Breslow, el gerente) dirige nuestras operaciones de beisbol y ha tomado varias decisiones y recomendaciones audaces, y esta fue una de ellas”, dijo Kennedy durante una conferencia de prensa en Baltimore. “Por eso tomamos la medida que tomamos ayer”.

Cora dejó al equipo de Boston en el último lugar de su división, con un récord de 10-17. Su despido ha despertado varias reacciones, porque desde diversos sectores de las Grandes Ligas se considera que fue una medida injusta.

1. Fue una decisión apresurada

De acuerdo con las declaraciones que dio Kennedy en Baltimore, la decisión se tomó el sábado en la mañana, después de que los Red Sox ampliaran a cuatro su cadena de derrotas. Pero en el circuito tienen la impresión de que siempre hubo un plan de salir temprano del cuerpo técnico. Es verdad que los Red Sox están en el sótano y que tienen récord negativo, pero ni siquiera se habían disputado 30 encuentros cuando tomaron la determinación de despedir a Cora. Queda mucha temporada por delante, había posibilidad de recuperarse y podían haber esperado.

2. Ha sido un manager exitoso

Es verdad que Alex Cora tuvo años difíciles al frente del banquillo de los Red Sox, pero dejó un legado en su paso de más siete temporadas por el equipo. En su debut como manager le dio a Boston el campeonato en la Serie Mundial de 2018, un año en el que establecieron un récord de la franquicia con 108 victorias y dominaron la postemporada con un impresionante balance de 11-3. En su paso por el conjunto de Nueva Inglaterra dejó balance de 620 triunfos por 541 derrotas. Es un dirigente respetado en el circuito y con esa jerarquía se merecía una salida más digna.

3. Los jugadores tienen responsabilidad en la crisis

Muchos analistas han destacado que el mal momento de los Red Sox no es responsabilidad única de Alex Cora, y se han escuchado palabras de algunos jugadores como Trevor Story y Garrett Crochet que han ratificado esa percepción. “Hemos estado jugando fatal, y da la sensación de que esos tipos han pagado el precio de nuestro propio crimen”, declaró el abridor de Boston este fin de semana.

4. Mala planificación de la gerencia

Para muchos, el despedir a tu manager y dejar sólo un técnico del staff evidencia que hubo una mala planificación en este departamento. Pero los críticos van todavía más lejos y consideran que el problema de los Red Sox no era una mala dirección por parte de Alex Cora, sino que el equipo estaba mal ensamblado. Todo parte de haber perdido a Alex Bregman en el mercado de invierno y señalan que esa estrategia de blindar el pitcheo para “prevenir carreras” en lugar de conseguir un bateador productivo es el origen de todos sus males.

Más contenido de los Boston Red Sox