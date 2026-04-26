¿Qué ganó Alex Cora como manager de los Boston Red Sox?

A pesar de que sale despedido con menos de 30 partidos disputados en esta temporada de MLB, Alex Cora se ganó un lugar en la historia de la organización de Boston Red Sox, a la que perteneció desde 2018.

Incluso en su partido de despedida el puertorriqueño de 50 años de edad dejó una marca, porque el triunfo de 17-1 del sábado en Baltimore fue “el mayor margen de victoria en el último juego de un manager de las Grandes Ligas con un equipo en la Era Moderna (desde 1900), según el Elias Sports Bureau”, de acuerdo con una publicación del portal de la liga.

Cora es, además, el primer manager despedido por los Red Sox en plena temporada desde hace 25 años No sucedía desde que lo hicieron con Jimmy Williams en 2001 (pero en agosto).

Su récord de 10-17 comenzando esta campaña, la barrida en casa ante los Yankees y los números colectivos del equipo pudieron precipitar la decisión de la gerencia encabezada por Craig Breslow, pero el propietario de los Red Sox se despidió con agradecimiento del dirigente que le dio la más reciente corona a la escuadra.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Medias Rojas en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud. Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del terreno de tantas maneras importantes”, dijo John Henry en un comunicado.

¿Qué ganó Alex Cora como manager?

El primer año de Cora al frente del equipo fue el más exitoso, con el campeonato en la Serie Mundial de 2018. Ese año, además, establecieron un récord de la franquicia con 108 victorias y dominaron la postemporada con un impresionante balance de 11-3.

¿Cuál fue su récord como manager en Boston?

En sus casi ocho años al frente del cuerpo técnico de Boston Red Sox el puertorriqueño dejó balance de 620 triunfos por 541 derrotas. En 2025 puso fin a una racha de tres temporadas quedando fuera de los playoffs, pero no pudo avanzar demasiado lejos al ser eliminado en la Serie de Comodines por los Yankees.

¿Cuáles fueron sus mejores y peores momentos al frente de los Red Sox?

El momento estelar de Alex Cora al frente de los Boston Red Sox sucedió en su primer año al frente del banquillo, cuando guio al conjunto al título de la Serie Mundial de 2018 tras una temporada regular histórica.

Pero en los otros seis años apenas consiguió regresar a la postemporada otras dos veces: perdió la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2021 (en su regreso) ante Houston Astros y se quedó en la Serie de Comodines de 2025, superado por los Yankees.

En 2020 Cora y los Red Sox decidieron separar sus caminos, como consecuencia de la vinculación del boricua con la trama de robo de señas de los siderales en 2017, cuando Cora todavía era coach de banca en Houston. Regresó con éxito, pero entre 2022 y 2024 no pudo llevar al equipo a los playoffs. Por dos años seguidos (2022 y 2023) Boston fue, además, el último equipo en la tabla de clasificación de la División Este de la Liga Americana.

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